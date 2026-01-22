Ministerio de Salud reacciona a polémica por dos ambulancias marítimas en Maicao, que no tiene mar

En un hecho que ha despertado tanto asombro como debate en el norte de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social ha defendido la asignación de ambulancias marítimas al Hospital San José de Maicao, en La Guajira.

A pesar de que este municipio fronterizo con Venezuela no cuenta con salida directa al mar, las autoridades sanitarias aseguran que la medida es estratégica para salvar vidas en la Alta Guajira.



La controversia en las calles

La noticia de la entrega de estas embarcaciones generó una inmediata polémica entre los habitantes del departamento. Ciudadanos locales expresaron su confusión ante lo que consideran una falta de planificación geográfica.

"Esa ambulancia acuática no debe estar en Maicao, eso deberían estar más o menos en Manaure o en Dibulla que sí tienen mares", expresó Dagoberto Echeverry.



Incluso en Riohacha, donde las embarcaciones permanecen actualmente, la discusión no ha cesado. "Me parece como ilógico que hayan de pronto recibido esas ambulancias marítimas", comentó Miguel Pérez, subrayando que Maicao tiene "muy lejos lo que es el mar como tal".



Lo que dijo el Ministerio de Salud

Ante los cuestionamientos, el Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial, aclarando que el Hospital San José de Maicao cumple con todas las condiciones técnicas y administrativas para operar este tipo de transporte. La razón fundamental radica en que este centro asistencial es una Empresa Social del Estado (ESE) de mediana complejidad, lo que “lo habilita como institución de referencia para la operación administrativa y asistencial de este tipo de vehículos, permitiendo así la atención de pacientes provenientes de los municipios del norte del departamento”.



“El Hospital San José de Maicao actúa como centro de referencia para los municipios de Uribia, Manaure, Albania y Maicao, lo que le permite atender casos que requieren mayor complejidad, especialmente durante las temporadas de lluvias, cuando se incrementan las dificultades de acceso a los servicios de salud. Por esta razón, y al ser el único hospital de mediana complejidad en esta zona del departamento, el Hospital San José de Maicao está plenamente facultado para operar las ambulancias marítimas medicalizadas”, reitera el despacho. (Lea también: “Los ricos también lloran”: ministro de Salud sobre la crisis en Hospital San Rafael de Itagüí)



¿Cómo funcionará el servicio en la Alta Guajira?

El objetivo principal de estas ambulancias marítimas medicalizadas es facilitar el traslado de pacientes desde puntos críticos de la geografía guajira donde el acceso terrestre es casi imposible, señala el Ministerio de Salud.

El gerente del centro médico, Larry Laza, explicó que "estos botes nos van a permitir de manera inmediata poder suplir las necesidades de emergencias médicas en la Alta Guajira. Podemos con estos botes trasladar un paciente desde la Alta Guajira, específicamente desde el corregimiento de Puerto Estrella o de Bahía Honda, hasta el municipio de Uribia y posteriormente Maicao o Riohacha por tierra".

La operación se realizará de manera articulada entre el transporte marítimo y el terrestre.

Según la cartera de Salud, la ruta establecida inicia con la recepción de pacientes en los puertos de Estrella y Bahía Honda, desde donde serán llevados por mar hasta Puerto Bolívar. Una vez allí, ambulancias terrestres -que también fueron adquiridas con recursos del Ministerio- completarán el traslado hacia Maicao o Riohacha, dependiendo de la complejidad del caso y las necesidades del paciente.

Autoridades señalan que uno de los factores determinantes para esta inversión es la dificultad de acceso durante las temporadas de lluvias. En estos periodos, las rutas terrestres en la zona norte extrema suelen quedar intransitables, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.

La estrategia busca reducir significativamente los tiempos de traslado y, por ende, “disminuir la morbimortalidad asociada a la falta de acceso oportuno a los servicios de salud, ocasionada por la dispersión geográfica y la lejanía de los principales centros hospitalarios en el norte del departamento”, señala el ministerio. (Lea también: Gobierno nacional hizo reajuste de la UPC: tendrá un incremento global del 12,9% para 2026)

