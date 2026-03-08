En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Autoridades ordenan cierre del tobogán en Chinácota tras la muerte de mujer de 28 años

Autoridades ordenan cierre del tobogán en Chinácota tras la muerte de mujer de 28 años

La alcaldía municipal ordenó que se tomaran las acciones pertinentes y se adelantara una investigación sobre este hecho que se hizo viral en redes sociales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de mar, 2026
Ordenan cierre de tobogán en Chinácota
Redes sociales

Tras el fatal accidente que cobró la vida de una mujer en una atracción recreativa en zona rural de Chinácota, Norte de Santander, la alcaldía municipal pidió que se iniciara una investigación en el caso y se tomen acciones pertinentes.

La mujer, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, se encontraba visitando el establecimiento Entre Flores. En ese momento, se subió a un tobogán inflable en el que la persona debe deslizarse sobre un neumático. En un video del accidente quedó registrado cuando ella fue lanzada desde la atracción, pero de repente sale disparada tras pasar por una pendiente y tomar una curva. “¡Se salió!”, alertó la persona que grababa el video.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial en Cúcuta. Sin embargo, la joven llegó sin signos vitales, confirmándose su muerte tras el accidente en la atracción.

Desde que la situación fue puesta en conocimiento, las autoridades competentes hicieron presencia en el lugar para investigar y esclarecer el hecho. Días después, a partir de una inspección técnica realizada por la Policía que se constató que el establecimiento no contaría con los permisos requeridos para operar este tipo de atracciones mecánicas o recreativas, según el periódico El Tiempo.

Por esta razón, se ordenó el cierre y sellamiento del tobogán, que llevaba apenas un mes de haber sido inaugurado.

La empresa operadora del establecimiento declaró públicamente que en el momento de los hechos se activaron los protocolos de emergencia y asistencia previstos.

Entre Flores S.A.S. manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente. Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”.

García había expresado dudas sobre la seguridad de la atracción minutos antes del accidente, según se escucha en el video difundido en redes sociales. “¿No me voy a estrellar?”, preguntó a la persona que se encargó de lanzarla.

Yuris Cristel Camila García Manrique era madre de un niño de cuatro años y trabajaba con Madres del Catatumbo por la Paz, una organización que apoya a comunidades vulnerables del Catatumbo, una región históricamente afectada por la violencia en Colombia.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL

