Muere subintendente de Policía, víctima de ataque con dron a estación de Patía, Cauca

En la mañana de este jueves, 4 de septiembre de 2025, las autoridades informaron la muerte del subintendente Yeimer Lucumí Caracas, quien resultó herido en medio de un ataque terrorista en el municipio de Patía, sur del departamento del Cauca.

Los hechos se presentaron en el corregimiento de Piedra Sentada, cuando la subestación de Policía fue atacada con un dron.



El relato de los policía atacados en Patía, Cauca

“Tenemos un compañero herido porque fue alcanzado por las esquirlas que se formaron tras el impacto, cuando ese mortero impactó el piso, y después de que lo soltaran desde los drones, por eso la respuesta de nosotros fue salir a dispararle a esas aeronaves para protegernos”, indicó uno de los uniformados.

En medio de la arremetida terrorista, el subintendente resultó gravemente herido, al igual que tres civiles, entre los que se encuentran dos menores de edad.



El subintendente Lucumí fue trasladado al municipio de Popayán para recibir atención médica, pero, lamentablemente, perdió la vida en el Hospital Universiario San José.

Este fue el tercer ataque contra la Fuerza Pública que se presentó en esta zona del Cauca en los últimos días. Los criminales que estarían detrás de estos ataques son las disidencias de las Farc.

Uno de esos ataques ocurrió el martes 2 de septiembre cuando tropas del Batallón de Alta Montaña #4 fueron víctimas de delincuentes que pusieron un vehículo cargado de explosivos en la vereda La Fonda, también en el municipio de Patía. Esto sucedía mientras los uniformados verificaban el supuesto robo de una tractomula y dos militares resultaron lesionados.

La explosión, de acuerdo con el reporte del Comando de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, produjo una onda expansiva que impactó contra las tropas desplegadas en la vía terciaria que conduce hacia el sector de Estanquillo. Los heridos fueron un suboficial y un soldado profesional, quienes resultaron con heridas leves.

El Ejército atribuyó este acto criminal al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) conocido como Estructura Carlos Patiño, el cual opera en la región. Esta organización ha recurrido de manera reiterada a métodos violentos que representan una grave amenaza no solo para la vida de nuestros soldados, sino también para la seguridad de la población civil que transita por este importante corredor vial.

Por último, informó el Ejército que, gracias a la rápida reacción de las tropas y a la activación de los protocolos de seguridad establecidos, se logró evitar una mayor afectación al personal militar, a la comunidad y a la infraestructura del sector. El área fue asegurada y se mantienen operaciones de control territorial con el fin de descartar nuevas amenazas y garantizar la libre movilidad de la población.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias