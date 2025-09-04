Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Muere subintendente de Policía, víctima de ataque con dron a estación de Patía, Cauca

Muere subintendente de Policía, víctima de ataque con dron a estación de Patía, Cauca

Además del subintendente de la Policía fallecido, tres personas más resultaron heridas en el ataque con dron a la estación. Entre los lesionados hay dos menores de edad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:13 a. m.
Muere subintendente de Policía, víctima de ataque con dron a estación de Patía, Cauca
Es el tercer ataque en los últimos días que se registra en Patía, Cauca -
Noticias Caracol