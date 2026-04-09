Mujer dio a luz a su bebé en una ambulancia tras quedar atrapada por bloqueos en Lebrija, Santander

Continúan los bloqueos en vías rurales de Santander y otros departamentos del país como rechazo al incremento en los avalúos catastrales. En medio de estos, en el municipio de Lebrija se presentó una situación poco común y esperanzadora para los campesinos y todos aquellos que la presenciaron.

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Ocurrió en la mañana del jueves 9 de abril, cuando una mujer en estado de embarazo quedó atrapada en medio de los bloqueos y dio a luz a su bebé en una ambulancia en medio de la carretera.



Bebé que nació en medio de bloqueos en Santander

Según se ha conocido, la mujer con 35 semanas de embarazo iba caminando desde la finca La Trinidad, ubicada en la vereda La Fuente, con la intención de poder llegar a unos controles médicos en el hospital de Girón, Santander, ya que presentaba unas contracciones menores.

Realmente la mujer ya había iniciado labores de parto, pero debido a los bloqueos quedó atrapada y tomó la determinación de caminar en busca de ayuda. Por fortuna, alcanzó a llegar al peaje de Lebrija, donde inmediatamente se desmayó y cayó en la vía.



En ese momento fue auxiliada por personas de los organismos de emergencia en el lugar. Al punto llegó una ambulancia medicalizada de Vías de la Cigarra y la atendió. La mujer no alcanzó a ser trasladada a un centro médico y dio a luz a una pequeña niña dentro del vehículo en medio de la vía, cuando se dirigían a Girón.



#Colombia | Mujer dio a luz en medio de bloqueo de vías en Santander. Le contamos los detalles.



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Ronaldo Uribe, director del Servicio de Atención al Usuario de Vías de la Cigarra, explicó a los medios locales que el camino que recorrió a pie la mujer desde la vereda hasta el peaje, aunque inició con contracciones leves, aceleró el parto. "La ambulancia llegó en menos de un minuto. Los médicos notaron que tenía dilatación completa, de 10 centímetros, lista para expulsivo", agregó.

A pesar del riesgo que corrió la mujer al caminar esa distancia y desmayarse en la vía, el parto fue un éxito y la bebé nació luego de cuatro minutos. Luego de esto ambas fueron trasladadas al hospital de Girón, donde los médicos determinaron que tanto la madre como la recién nacida estaban en perfecto estado.

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Se confirmó que la pequeña, que nació exactamente a las 11:30 de la mañana, tenía signos vitales estables y llanto espontáneo.

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