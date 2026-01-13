En vivo
Corte avala extradición a EE. UU. de alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo

Corte avala extradición a EE. UU. de alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo

Alias Chiquito Malo sigue siendo buscado por las autoridades colombianas. Estados Unidos lo señala por narcotráfico; sin embargo, en el país es acusado por homicidio, desplazamiento forzado, entre otros delitos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de ene, 2026
Alias Chiquito Malo fue incluido en la Lista Clinton por tráfico de cocaína
La Corte Suprema de Justicia dio el aval para la extradición a Estados Unidos de alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, por el delito de narcotráfico. Así las cosas, solo faltaría la firma del presidente Gustavo Petro para radicar la solicitud. Cabe resaltar que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, como es el nombre de pila de este criminal, aún no ha sido capturado por las autoridades del país y, aunque es uno de los más buscados, se desconoce su paradero.

La acusación de la Corte, conocida por Blu Radio, sostiene que alias Chiquito Malo habría coordinado estos envíos durante más de una década y recibido pagos en dólares por la venta de la droga. Cabe resaltar que la organización criminal del Clan del Golfo es señalada de producir y transportar grandes cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando lanchas rápidas y contenedores marítimos.

Noticia en desarrollo...

