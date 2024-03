Nadia Fernanda Sánchez se llevó el premio a la Mujer Cafam 2024: “Estamos rompiendo la brecha”

La Mujer Cafam 2024 es un reconocimiento que distingue el trabajo social de mujeres comprometidas con Colombia. Este año, la ganadora es Nadia Fernanda Sánchez, quien fue premiada luego de competir con 29 candidatas, elegidas entre 183 postuladas en todo el país.



Nadia Sánchez estableció la Fundación She Is, organización que lleva más de ocho años en Colombia ayudando a más de 17.000 niñas, mujeres y jóvenes que buscan nuevos trabajos, nuevas oportunidades para romper esta brecha de género que aún existe. La entidad tiene cuatro líneas de trabajo. Una de ellas es “Astronauta”, donde llevan a niñas a la NASA.

En el evento Mujer Cafam 2024 también se premió a distintas mujeres que fueron ganadoras en otras versiones del evento. El director de Cafam, Luis Giraldo, aseguró que “no basta registrarlas, hay que compartirlas y promover la solidaridad. Los desafíos sociales están cada vez más presentes y requieren respuesta colectiva de la sociedad. No es posible no poner de ejemplo acciones que invitan a imitar y promover cómo nosotros lo hemos hecho con el premio Cafam a la Mujer”.

En el evento de premiación, Nadia Sánchez se mostró emocionada y dedicó unas sentidas palabras sobre la labor que ha hecho su fundación.

“Nos convertimos en astronautas de la vida de cientos de niñas, muchas de ellas tienen que caminar hasta dos horas para llegar a sus colegios, muchas de ellas normalizan el abuso sexual y esta lucha vale la pena porque no solo han llegado a la NASA, también están en la universidad becadas en esas áreas donde mayormente estudia el hombre... Estamos rompiendo la brecha”, sostuvo.

Durante 35 años, el premio Cafam a la Mujer ha otorgado este galardón, dando a conocer la historia de miles de mujeres que representan el amor, la valentía y el trabajo con pasión en Colombia.