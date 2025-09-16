En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fiscalía da detalles sobre el caso de niño que murió tras fuerte golpiza de su padrastro en Medellín

Fiscalía da detalles sobre el caso de niño que murió tras fuerte golpiza de su padrastro en Medellín

El ente acusatorio, a través de un reciente comunicado, dio a conocer que "el niño y su mamá soportaban un ciclo de violencia física y emocional constante", razón por la cual el señalado responsable fue llevado a un centro carcelario.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 16, 2025 07:13 p. m.

Asesino de niño en Medellín.jpg
El sujeto no solo era violento con el menor, sino también con su madre. -
Foto: archivo y Fiscalía Medellín

