Nelson Velásquez asegura que actuó “de buena fe” en concierto dentro de cárcel de Itagüí

Las investigaciones por la realización de un concierto dentro de la cárcel conocida como La Paz, en el municipio de Itagüí, avanzan luego de que se conocieran imágenes y testimonios que evidencian la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez en el interior del penal.

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De acuerdo con información revelada, la fiesta realizada el pasado 8 de abril habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, dinero que presuntamente fue reunido por cabecillas de organizaciones criminales recluidos en ese centro penitenciario. Dentro de ese monto, cerca de 100 millones de pesos habrían sido destinados al pago del artista por su presentación musical.

El evento se habría llevado a cabo en el patio 1 del establecimiento y, según los reportes preliminares, incluyó el ingreso de licor, vehículos de alta gama y visitantes externos. Videos difundidos posteriormente mostraron a varios reclusos disfrutando de la presentación, lo que generó cuestionamientos sobre los controles internos del penal y la responsabilidad de funcionarios encargados de la vigilancia.



El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que la actividad no fue autorizada por la entidad ni por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Como parte de las primeras medidas administrativas, se ordenó el cambio inmediato del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia. Además, se abrió investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de turno durante el ingreso del artista y otros invitados.



La versión del equipo del artista sobre concierto en cárcel de Itagüí

Tras la difusión del caso y el inicio de las investigaciones, la organización musical del cantante emitió un comunicado oficial en el que su representante explicó la versión del artista y defendió su actuación. En el documento, el equipo de trabajo del cantante inició agradeciendo "a los colombianos que durante más de 35 años han acompañado mi trayectoria artística, la cual he ejercido con compromiso, respeto y apego a la Ley".



El mánager explicó que la participación del artista en el evento obedeció a un compromiso artístico previamente adquirido y "gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones", se lee en el comunicado.

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"Actué en todo momento de buena fe", agregó el equipo del artista. En ese sentido, el representante sostuvo que el cantante actuó confiando en la legalidad de la actividad y que en ningún momento tuvo conocimiento previo de irregularidades relacionadas con el ingreso al centro penitenciario. De acuerdo con la versión entregada por la organización musical, el artista no participó en la planeación logística, ni en la coordinación de permisos, seguridad o ingreso de invitados.

Asimismo, el mánager indicó que el cantante mantiene una postura de respeto frente a "las instituciones y por la administración de justicia, y manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos".



¿Nelson Velásquez será investigado?

En medio de la polémica, recientemente se conoció que un fiscal de la dirección especializada contra organizaciones criminales de Medellín compulsó copias a un fiscal especializado contra finanzas ilegales en contra del cantante Nelson Velázquez, para que sea investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Según la concejal Claudia Carrasquilla, al parecer, los reos habrían aprovechado la ausencia del director de la cárcel “para permitir el ingreso no solamente del cantante, quien desde horas de la mañana estuvo ofreciéndoles el concierto, sino que, además, se ingresó licor”. (Lea también: Los nuevos detalles y videos del concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí)

La fiesta habría sido patrocinada por cabecillas de bandas criminales que estaban llevando una Mesa de Paz Urbana con el Gobierno nacional, la cual fue cancelada tras este incidente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co