Abren investigación contra cantante Nelson Velásquez por fiesta ilegal en cárcel de Itagüí

Tras la fiesta ilegal en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, las autoridades judiciales determinaron vincular al cantante Nelson Velásquez a la investigación, pues el artista ofreció un concierto dentro del penal sin que su presentación hubiera sido autorizada legalmente. (Lea también: Así vivían prisioneros de la cárcel de Itagüí donde cantó Nelson Velázquez: esto halló el Inpec)

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El hecho se conoció el pasado 8 de abril y la parranda vallenata dentro del penal habría costado alrededor de 500 millones de pesos. Al parecer, estuvo a cargo de los delincuentes conocidos como alias Tom, alias Pocho y alias Charry.

Al cantante Nelson Velásquez le habrían pagado 100 millones de pesos por su presentación en la cárcel de Itagüí, conocida como La Paz y a la que el día de la fiesta ilegal ingresaron por lo menos 16 vehículos de alta gama y varias mujeres.



Los registros visuales, además, evidenciarían que el control de entrada y salida de los invitados no estaba totalmente a cargo del personal del Inpec, sino que habría por lo menos dos civiles controlando el acceso al establecimiento.



¿Por qué investigarán a Nelson Velásquez?

Un fiscal de la dirección especializada contra organizaciones criminales de Medellín compulsó copias a un fiscal especializado contra finanzas ilegales en contra del cantante Nelson Velázquez, para que sea investigado por presunto enriquecimiento ilícito.



Según la concejal Claudia Carrasquilla, al parecer, los reos habrían aprovechado la ausencia del director de la cárcel “para permitir el ingreso no solamente del cantante, quien desde horas de la mañana estuvo ofreciéndoles el concierto, sino que, además, se ingresó licor”. (Lea también: Los nuevos detalles y videos del concierto de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí)

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La fiesta habría sido patrocinada por cabecillas de bandas criminales que estaban llevando una Mesa de Paz Urbana con el Gobierno nacional, la cual fue cancelada tras este incidente.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció en su más reciente consejo de ministros que “los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”. (Lea también: Petro ordena traslado de capos que participaron en fiesta en la cárcel de Itagüí: "Se acabó el tema")

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Entretanto, la Fiscalía también abrió una investigación por el delito de prevaricato por omisión por presuntas faltas del Inpec, mientras que el CTI realizó una inspección en el penal en las últimas horas para recolectar material probatorio.

Por ahora, el cantante Nelson Velásquez no se ha pronunciado al respecto y solo ha publicado un mensaje que dice: “Seguimos, de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción”.

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