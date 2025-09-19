En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ministro de Educación habló de caso Juliana Guerrero: “Por medios de comunicación nos enteramos”

Ministro de Educación habló de caso Juliana Guerrero: “Por medios de comunicación nos enteramos”

“Esto no es un error menor”, dijo José Daniel Rojas Medellín, quien reiteró que su cartera hará “una visita de inspección a la Fundación San José”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Ministro de Educación habló de caso Juliana Guerrero
Colprensa/Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad