Eln libera a agentes de la Dijín secuestrados desde 2025: estas son las primeras imágenes

Los dos agentes de la Dijin, que ya casi iban a cumplir el año de secuestrados en Arauca, fueron puestos en libertad por el Eln. La entrega de los uniformados había sido anticipada como algo que eventualmente ocurriría en un mensaje del grupo armado ilegal. El general William Rincón, director de la Policía Nacional, reaccionó en su momento a este y dijo que esto no podía ser percibido como un gesto de buena voluntad, sino la corrección de un delito que nunca tuvo que pasar.

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Se trata del intendente Franklin Esley Hoyos y al patrullero Yordyn Fabián Pérez. La entrega fue acompañada por una comisión humanitaria compuesta por miembros de la iglesia católica,el grupo Comisionado de Paz, la Gobernación de Arauca, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional, entre otros organismos y entes.

El director de la Policía Nacional reveló más temprano este martes 16 de junio sobre un informe que difundió el grupo criminal a través de un canal de Telegram. En él, anticipaban que la liberación de los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL serían liberados este mismo días a las 10:00 a. m. No obstante, dejó en claro que desde la Policía hay profundo rechazo frente al secuestro. "Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con el secuestro. Lo repudiamos como Policía y como colombianos”, declaró tanjatemente.



“No les vamos a agradecer, solamente queremos que los liberen”, declaró la cabeza de la institución, quien también recordó que hay agentes del CTI que siguen bajo cautiverio también en Arauca desde mayo de 2025.

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María Paula Rodríguez Rozo

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