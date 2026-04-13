¿En qué puntos de Colombia hay bloqueos por aumento del catastral? Persisten en los Santanderes

A pesar de los acuerdos preliminares alcanzados en una mesa de negociación adelantada el domingo 12 de abril, en la mañana del lunes continuaron las manifestaciones y los bloqueos en las vías de Santander.

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Según pudo establecer Noticias Caracol, los bloqueos finalmente no se levantaron porque la reunión adelantada con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, fue con un grupo de personas que se autodenominó líderes, pero que no representan a los campesinos, que son los que van a ver golpeados sus bolsillos por el incremento del avalúo catastral.



Denuncian aumentos exorbitantes

Nelson Camacho, uno de los afectados por el impuesto predial en Yopal, Casanare, donde también hay bloqueos, expresó que “el pueblo se rebotó; de un 20% se subieron a un 60 o un 800%. En el caso mío, que yo pagaba un impuesto de 70 mil pesos el año pasado, me llegó por un millón de pesos y este año ya me llegó por millón novecientos mil pesos”.

Carlos Wilson Salazar Gutiérrez, líder de los bloqueos en Yopal, aseguró con “son 525 municipios afectados (en el país), no es un tema local, sino que es un tema nacional, es una norma del orden nacional y por eso hoy estamos nosotros aquí como comunidad, como líderes, sumándonos a estas protestas”.



Javier García, veedor del catastro en el municipio de Lebrija y uno de los voceros de la manifestación en Santander, aseguró en Noticias Caracol “que si no se soluciona el problema de raíz, que es la base del avalúo catastral con enfoque multipropósito, de nada sirve un alivio en las alcaldías. Dicho en otras palabras, si efectivamente una finca que estaba avaluada en 200 millones con la nueva reestructuración multipropósitos pasó a avaluarse en 2.000 millones de pesos, evidentemente puede que no le cobren más del 50% del impuesto anterior en este año, pero a largo plazo van a seguir cobrando ese tipo de aumentos, va a ser impagable y las tierras no van a ser sostenibles. Entonces es con justa causa que los campesinos en cierta manera están inconformes con este tipo de avalúos prácticamente y lo han manifestado en diferentes reuniones. Es prácticamente una expropiación legalizada”. (Lea también: Santander, en crisis por bloqueos: ¿cuál es el panorama y qué piden los manifestantes?)



¿Dónde persisten los bloqueos?

En la vía Bucaramanga-Lebrija se abrió paso desde las 4:30 hasta las 6:30 de la mañana del lunes, lo que permitió que se descongestionara la larga fila de vehículos que había en las vías y que pudiesen pasar algunos camiones que llevaban carga. Vías como la de Sabana de Torres está cerrada, así como la de Barrancabermeja, el sector de Simacota y en el Puente Amarillo en El Playón.



En Norte de Santander también hay bloqueos. Uno de ellos es en Chitagá, una ruta de acceso hacia el departamento de Arauca, así como la vía Cúcuta-Bucaramanga, por lo que hay desabastecimiento de algunos alimentos y empieza a escasear el combustible.

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Fenalco advierte que son 8.000 millones de pesos en pérdidas económicas que ya se registran en el departamento y continúa bloqueada la ciudad de Cúcuta en algunos puntos.

En Casanare, la gente protesta por el nuevo avalúo catastral que, según las personas, ha sido desproporcionado. Han asegurado que no se oponen a pagar los impuestos, pero que esto se haga de acuerdo con el crecimiento económico que ha tenido el país.

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