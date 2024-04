Petro ordena a Laura Sarabia reunirse con sectores energéticos por crisis de embalses

En medio del preocupante panorama que se vive en Colombia por el bajo nivel de los embalses, que han provocado racionamientos de agua y por el que se teme una medida similar con el sector eléctrico, el presidente Gustavo Petro le ordenó a Laura Sarabia comenzar de inmediato reuniones extraordinarias con todos los sectores energéticos del país, generadores y comercializadores.



“Tenemos dos mesas que se van a realizar en los próximos días. Obviamente el tema energético es un tema prioritario en este momento para el Gobierno nacional y es poder sentarnos con generadores, comercializadores, y cómo realmente buscamos soluciones”, dijo Laura Sarabia.

Para la directora del Dapre, “la clave de estas mesas, y se lo he manifestado a varios, es que no podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó, sí me contestó, sino realmente es que tenemos un problema, tenemos una coyuntura, cómo avanzamos y cómo solucionamos, porque realmente si nos vamos a encasillar realmente en discusiones que no van a tener realmente un resultado exitoso y pronto, creo que una coyuntura como esa necesita realmente una disposición de todos para avanzar”.

Laura Sarabia confirmó que se reunió con EPM, Air-e y Afinia. Las dos últimas son las que reemplazaron a Electricaribe.

Se prevé una segunda reunión con las demás generadoras y comercializadoras de energía del país, la cual podría realizarse esta semana.