Cali se ajusta al nuevo pico y placa: claves de movilidad para la semana del 19 al 23 de enero

Cali entra en una fase de consolidación de su estrategia vial. A medida que avanza el primer mes del año, los ciudadanos deben interiorizar que la flexibilidad otorgada durante los primeros días de enero ha quedado atrás. Según lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad Distrital, la semana comprendida entre el 19 y el 23 de enero de 2026 se regirá bajo un control estricto de circulación para vehículos particulares a través del pico y placa en Cali.



Esta normativa, que se encuentra vigente desde el pasado 5 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, busca mitigar los problemas históricos de tráfico en la ciudad. Para esta tercera semana del año, el cumplimiento es obligatorio y el desconocimiento de la norma ya no servirá como excusa frente a las autoridades de tránsito, dado que la fase educativa concluyó formalmente el 9 de enero.



Pico y placa en Cali hoy: restricción del 19 al 23 de enero

Para planificar sus desplazamientos, los conductores deben recordar que la restricción opera en una jornada continua de 13 horas, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 7:00 p.m.. La distribución de los últimos dígitos de la placa para esta semana se mantiene de la siguiente manera:



Lunes 19 de enero: restricción para placas terminadas en 1 y 2 .

restricción para placas terminadas en . Martes 20 de enero: restricción para placas terminadas en 3 y 4 .

restricción para placas terminadas en . Miércoles 21 de enero: restricción para placas terminadas en 5 y 6 .

restricción para placas terminadas en . Jueves 22 de enero: restricción para placas terminadas en 7 y 8 .

restricción para placas terminadas en . Viernes 23 de enero: restricción para placas terminadas en 9 y 0.

El secretario de Movilidad Distrital, Gustavo Orozco, ha manifestado que este ajuste estructural tiene un propósito que trasciende la simple gestión del tráfico. Según las fuentes oficiales, la actualización del pico y placa pretende no solo aliviar los embotellamientos en las denominadas "horas pico", sino también generar un impacto positivo en la calidad del aire y reducir los índices de contaminación. Se trata de una apuesta por una Cali más sostenible y eficiente en sus tiempos de traslado.



Excepciones de pico y placa en Cali

Para evitar contratiempos, es vital conocer quiénes están exentos de la medida. De acuerdo con el decreto vigente, las motocicletas, los vehículos híbridos y eléctricos (parametrizados según su combustible), y el transporte de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas pueden circular sin restricciones. Asimismo, se mantienen las garantías para vehículos de emergencia, servicios oficiales, diplomáticos y aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida debidamente acreditadas.

Una de las herramientas más relevantes para quienes requieren movilidad absoluta es la tasa por congestión o contaminación. Este mecanismo permite a los propietarios de vehículos particulares realizar un pago para quedar exentos de la restricción diaria, una opción regulada bajo el Acuerdo Distrital No. 0563 de 2023.



Recomendaciones para la ciudadanía

Frente a las sanciones que ya están en firme desde el 13 de enero, la administración municipal recomienda a los caleños apoyarse en la tecnología. El uso de aplicaciones móviles autorizadas y la consulta permanente de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad son fundamentales para verificar los días de restricción.

Como cierre, el llamado de las autoridades es a la cultura ciudadana: optar por el Sistema MIO, el servicio de taxis o medios alternativos como la bicicleta no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye directamente a la fluidez del tránsito en una ciudad que busca recuperar su orden vial durante este 2026.



