El pico y placa en Cali cambió: así funciona la medida para el primer semestre del 2026

Santiago de Cali comienza el año 2026 con una renovación estructural en su estrategia de movilidad. Según informaron de la Secretaría de Movilidad Distrital, a partir del lunes 5 de enero de 2026 entra en vigor la nueva rotación del pico y placa, una medida diseñada para organizar el flujo vehicular durante el primer semestre del año.



Pico y placa en Cali hoy: así funciona la semana pedagógica

Esta normativa, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, mantiene el horario habitual que ha regido en la capital del Valle del Cauca, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.. Es fundamental que los ciudadanos tengan presente que la restricción aplica exclusivamente de lunes a viernes, dejando libres de esta medida los fines de semana y los días festivos.

Durante la semana comprendida del 5 al 9 de enero del 2026, la medida tendrá un enfoque estrictamente pedagógico. Esto significa que los agentes de movilidad se desplegarán por la ciudad no para imponer comparendos económicos, sino para orientar a los conductores sobre los nuevos cambios y verificar que la ciudadanía se adapte correctamente al cronograma.

Sin embargo, esta flexibilidad tiene fecha de caducidad. Las fuentes consultadas advierten que a partir del martes 13 de enero de 2026 finalizará la etapa educativa y comenzará la fase de control sancionatorio, donde el incumplimiento de la norma acarreará las multas estipuladas por la ley vigente.



Rotación de pico y placa en Cali

La nueva rotación se ha organizado de manera que cada día de la semana laboral dos dígitos finales de placa tengan prohibida la circulación. El orden establecido por la alcaldía es el siguiente:



Lunes: placas terminadas en 1 y 2 .

placas terminadas en . Martes: placas terminadas en 3 y 4 .

placas terminadas en . Miércoles: placas terminadas en 5 y 6 .

placas terminadas en . Jueves: placas terminadas en 7 y 8 .

placas terminadas en . Viernes: placas terminadas en 9 y 0.

El Secretario de Movilidad Distrital, Gustavo Orozco, enfatizó que este ajuste no es arbitrario. El objetivo primordial es mitigar la congestión vehicular en los puntos más críticos de la ciudad y reducir la huella de contaminación ambiental, promoviendo una Cali más sostenible. Esta actualización busca, en última instancia, que los tiempos de desplazamiento sean más eficientes para todos los habitantes.



Excepciones y recomendaciones para los conductores

No todos los vehículos están sujetos a esta restricción ya que existe una lista clara de exenciones, entre las que destacan los vehículos híbridos y eléctricos, las motocicletas y los vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas. Asimismo, el personal de emergencia, misiones diplomáticas y personas con movilidad reducida (debidamente acreditadas) podrán circular sin inconvenientes. Existe también la opción de la tasa por congestión, un pago que permite a los propietarios circular legalmente durante los días de restricción.



Como recomendación final, se invita a los caleños a planificar sus rutas con antelación, utilizar el sistema de transporte masivo MIO, o considerar medios alternativos como la bicicleta. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Santiago de Cali será vital para evitar confusiones, especialmente tras las dudas generadas en días previos sobre la vigencia de la norma en fechas de transición como el 2 de enero, día en el que finalmente no se aplicó la restricción.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

