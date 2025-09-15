Pico y placa en Cartagena: así funcionará la medida para la semana del 15 al 19 de septiembre

Publicidad
Para este segundo semestre del 2025, la ciudad de Cartagena maneja una nueva fase del pico y placa, una medida implementada por la Alcaldía Mayor a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para regular la circulación de vehículos particulares y motocicletas. Esta iniciativa busca mejorar la fluidez vehicular en el distrito y estará activa hasta el 2 de enero de 2026.
La restricción ópera de lunes a viernes, excluyendo los días festivos. Para los vehículos particulares, la medida, establecida por el Decreto 1689 de 2025, aplicará en dos franjas horarias: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. La rotación del último dígito de la placa se dividirá en dos periodos:
La primera fase, que está en vigor hasta el 3 de octubre, es la que determina la normativa para esta semana del 15 al 19 de septiembre:
En cuanto a las motocicletas, la medida, establecida por el Decreto 1690 de 2025, abarcará cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con motor de combustión interna o pedaleo asistido. El horario de restricción por número de placa será entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m. La rotación de dígitos será la siguiente:
Adicionalmente, se han dictado restricciones específicas para motocicletas que estarán vigentes en el mismo periodo:
Estas disposiciones se enmarcan en los esfuerzos continuos de la administración distrital y el DATT para gestionar el flujo vehicular y optimizar la movilidad urbana.
ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL