Pico y placa en Cartagena: así funcionará la medida para la semana del 15 al 19 de septiembre

Para este segundo semestre del 2025, la ciudad de Cartagena maneja una nueva fase del pico y placa, una medida implementada por la Alcaldía Mayor a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para regular la circulación de vehículos particulares y motocicletas. Esta iniciativa busca mejorar la fluidez vehicular en el distrito y estará activa hasta el 2 de enero de 2026.

La restricción ópera de lunes a viernes, excluyendo los días festivos. Para los vehículos particulares, la medida, establecida por el Decreto 1689 de 2025, aplicará en dos franjas horarias: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. La rotación del último dígito de la placa se dividirá en dos periodos:

La primera fase, que está en vigor hasta el 3 de octubre, es la que determina la normativa para esta semana del 15 al 19 de septiembre:



Lunes 15 de septiembre: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Martes 16 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en 3 y 4 Miércoles 17 de septiembre: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Jueves 18 de septiembre: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Viernes 19 de septiembre: placas terminadas en 9 y 0

En cuanto a las motocicletas, la medida, establecida por el Decreto 1690 de 2025, abarcará cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con motor de combustión interna o pedaleo asistido. El horario de restricción por número de placa será entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m. La rotación de dígitos será la siguiente:



Lunes 15 de septiembre: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Martes 16 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en 3 y 4 Miércoles 17 de septiembre: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Jueves 18 de septiembre: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Viernes 19 de septiembre: placas terminadas en 9 y 0



Adicionalmente, se han dictado restricciones específicas para motocicletas que estarán vigentes en el mismo periodo:



Zona del Centro Amurallado: Se prohíbe el ingreso y la circulación de todo tipo de motocicletas en los barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní. Se permitirá la circulación por la India Catalina, Avenida Luis Carlos López y Avenida Concolón, para luego continuar por la Calle 30.

Se prohíbe el ingreso y la circulación de todo tipo de motocicletas en los barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní. Se permitirá la circulación por la India Catalina, Avenida Luis Carlos López y Avenida Concolón, para luego continuar por la Calle 30. Restricción Nocturna: Todas las motocicletas tendrán prohibida la circulación entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.

Todas las motocicletas tendrán prohibida la circulación entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Restricción por acompañantes: Se restringe la circulación de motocicletas con menores de 12 años y mujeres en estado de gestación en todo el territorio del Distrito de Cartagena.

Estas disposiciones se enmarcan en los esfuerzos continuos de la administración distrital y el DATT para gestionar el flujo vehicular y optimizar la movilidad urbana.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL