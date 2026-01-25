Pico y placa en Ibagué: así funcionará la rotación del 26 al 31 de enero de 2026

La Alcaldía de Ibagué recordó a los conductores que el pico y placa para el primer semestre de 2026 se mantiene vigente y que durante la última semana de enero, del lunes 26 al viernes 30, se aplicará de manera estricta según el calendario definido por la Secretaría de Tránsito. La medida, que tiene como objetivo regular el tráfico en la ciudad, rige de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que los sábados y domingos no aplica para vehículos particulares.



El esquema de pico y placa en Ibagué para 2026 fue implementado desde el primero de enero y estará vigente hasta el 30 de junio. Durante los primeros días del año, del 2 al 9 de enero, la Secretaría de Tránsito aplicó una etapa pedagógica para que los conductores se familiarizaran con la medida. Sin embargo, a partir del 10 de enero, las infracciones empezaron a generar sanciones económicas y otros procedimientos relacionados con la norma.



Rotación del pico y placa en Ibagué durante la semana del26 al 31 de enero de 2026

Lunes 26 de enero: no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 6 y 7.

no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 6 y 7. Martes 27 de enero: no estará autorizada la circulación de placas 8 y 9.

no estará autorizada la circulación de placas 8 y 9. Miércoles 28 de enero: no podrán transitar los automotores con placas finalizadas en 2 y 3.

no podrán transitar los automotores con placas finalizadas en 2 y 3. Jueves 29 de enero: circulación no autorizada para placas 4 y 5.

circulación no autorizada para placas 4 y 5. Viernes 30 de enero: no podrán movilizarse los vehículos con placas 6 y 7.

no podrán movilizarse los vehículos con placas 6 y 7. Sábado 31 de enero: no aplica pico y placa para vehículos particulares.

Este esquema se mantiene durante todo el primer semestre de 2026, por lo que los conductores pueden organizar sus recorridos y planificar sus desplazamientos con antelación, evitando sanciones y la congestión en las vías principales de la ciudad.



Sanciones y multas por incumplimiento

El incumplimiento del pico y placa en Ibagué genera una sanción económica equivalente a 15 SMDLV (Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes). Además de la multa, los conductores pueden enfrentar la inmovilización del vehículo, lo que conlleva gastos adicionales por concepto de grúa y depósito, según lo estipula la normativa de tránsito local.



Recomendaciones para conductores

La Alcaldía de Ibagué insiste en la importancia de respetar los horarios y días establecidos para la medida. La planificación de los desplazamientos es clave para evitar multas y contribuir a una movilidad más ordenada en la ciudad. Conocer el calendario de pico y placa permite, además, reducir los tiempos de desplazamiento en horas pico y mejorar la seguridad vial.

Asimismo, las autoridades recuerdan que la medida solo aplica para vehículos particulares y que los fines de semana no está vigente. Los ciudadanos deben mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito, evitando confiar en fuentes no verificadas que puedan generar confusión sobre los días y horarios de restricción.

