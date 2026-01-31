Pico y placa en Medellín funcionará así en el mes de febrero 2026: prepárese para la nueva rotación

La Secretaría de Movilidad de Medellín ya anunció que desde el próximo lunes 2 de febrero, Medellín y su área metropolitana implementan la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, que estará vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 31 de julio. Cabe recordar que este modelo de restricción vehicular se actualiza semestralmente y conductores deberán cumplir a cabalidad con las restricciones indicadas por las autoridades de tránsito de Medellín para evitar comparendos y la inmovilización de sus vehículos.

La entidad informó que el primer día de restricción corresponderá a los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 7. Durante la primera semana, del 2 al 6 de febrero, el incumplimiento se manejará con sanción pedagógica para carros y motos particulares, con excepción de los taxis. A partir del lunes 9 de febrero, las infracciones se sancionarán con comparendo económico, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y en casos graves podrá aplicarse la inmovilización del vehículo.



Para el transporte público individual, la Secretaría de Movilidad confirmó que se mantendrá la metodología de rotación quincenal, variando el día de la semana según cada mes, considerando únicamente los días hábiles y continuando con la secuencia del semestre anterior.



Nueva rotación del pico y placa en Medellín primer semestre 2026

La restricción aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y quedará distribuida de la siguiente manera:



Lunes: placas terminadas en 1 y 7.

placas terminadas en 1 y 7. Martes: placas terminadas en 0 y 3.

placas terminadas en 0 y 3. Miércoles: placas terminadas en 4 y 6.

placas terminadas en 4 y 6. Jueves: placas terminadas en 5 y 9.

placas terminadas en 5 y 9. Viernes: placas terminadas en 2 y 8.

El pico y placa se aplicará a todos los vehículos particulares, incluyendo carros, camperos, motocarros y cuatrimotos. Para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la restricción se tomará según el primer dígito de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos registrados en el RUNT estarán exentos de la medida.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

La medida no se aplicará en ciertas vías estratégicas de la ciudad:



Avenida Regional y Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín.

Vía Las Palmas.

Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.

Calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Corregimientos de Medellín.

Para el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se establecieron rutas específicas exentas:



Desde el norte, por la Autopista Sur, tomar la carrera 64A entre calles 75B y 88.

Desde el sur, por la avenida Regional, usar el lazo sur-oriente hasta la calle 78 (Puente del Mico) y continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente hasta la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente-occidente, calzada norte), la carrera 64C entre la calle 78 y la calle 88 en sentido sur-norte, y la calle 88 entre carreras 64C y 64A.

Es importante aclarar que los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello no están exentos, debido a decisiones locales de cada municipio.



