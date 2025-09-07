Pico y placa en Medellín funcionará así en la semana del 8 al 12 de septiembre: revise su placa

A partir del lunes 4 de agosto de 2025, Medellín y los municipios del Valle de Aburrá pusieron en marcha una nueva rotación de la medida de pico y placa, la cual regula la circulación de vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos. Esta modificación, anunciada por las autoridades de movilidad, se basó en estudios técnicos que analizaron los patrones de tráfico, el crecimiento del parque automotor y el impacto de la medida en la movilidad de toda el área metropolitana.

Durante la semana del 4 al 8 de agosto, la medida de pico y placa en Medellín se implementó en una fase pedagógica, por lo que no se impusieron comparendos económicos. En ese periodo, quienes infringieron la restricción recibieron solo llamados de atención. Sin embargo, a partir del lunes 11 de agosto, las autoridades comenzaron a aplicar sanciones económicas de $711.750 (valor correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes en 2025) a quienes circulen en días y horarios restringidos por la medida.



Pico y placa en Medellín en la semana del 8 al 12 de septiembre

A diferencia de la rotación del primer semestre del año, la distribución de dígitos de placa fue modificada. Esta será la nueva programación para el segundo semestre de 2025:



Lunes 8 de septiembre: placas terminadas en 6 y 9

placas terminadas en 6 y 9 Martes 9 de septiembre: placas terminadas en 5 y 7

placas terminadas en 5 y 7 Miércoles 10 de septiembre: placas terminadas en 1 y 8

placas terminadas en 1 y 8 Jueves 11 de septiembre: placas terminadas en 0 y 2

placas terminadas en 0 y 2 Viernes 12 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4

Para las motocicletas, la restricción del pico y placa se determina según los dos primeros dígitos de la placa, mientras que en el caso de los automóviles se aplica con base en los dos últimos números. La medida rige de lunes a viernes en jornada continua, desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., y no aplica durante los fines de semana ni en días festivos. Este nuevo esquema no solo está vigente en Medellín, sino también en los otros nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá: Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa.

En todos ellos, el horario y la modalidad de aplicación son uniformes, aunque algunas vías específicas continúan exentas de la restricción. Los vehículos de servicio público tipo taxi continuarán con la rotación quincenal que se ha aplicado en años anteriores. Cada taxi tendrá restricción un día cada dos semanas, según el último dígito de su placa. La medida aplicará en días hábiles, en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

Como en anteriores semestres, varios corredores estratégicos estarán libres de la restricción. Estos incluyen:



El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela).

La Avenida 33, desde el río Medellín hasta su empalme con Las Palmas.

La Avenida Las Palmas, en su totalidad.

La Calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur.

Los laterales de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80.

La calzada norte del puente Horacio Toro, en el tramo del retorno hacia el sur.

En los municipios de Bello e Itagüí, sin embargo, algunas secciones de estos corredores no están exentas. En Bello, la medida continuará aplicándose en la Autopista Norte y en la Avenida Regional, desde la estación Niquía hasta la salida hacia la autopista Medellín–Bogotá. En Itagüí, se mantendrá la restricción en la Autopista Sur, argumentando mejoras en la accidentalidad y por la planeación de obras de infraestructura en el sector de Fábricas Unidas.

Vehículos exentos del pico y placa en Medellín

Además de ciertos corredores viales, algunos tipos de vehículos continuarán exentos de la medida de pico y placa. Entre ellos se incluyen:

Vehículos eléctricos e híbridos, siempre que estén registrados ante la Secretaría de Movilidad.

siempre que estén registrados ante la Secretaría de Movilidad. Automotores que operan con gas natural vehicular, previa aprobación de la excepción correspondiente.

previa aprobación de la excepción correspondiente. Vehículos de emergencia, de servicios públicos esenciales, de transporte escolar y aquellos que movilizan personas con discapacidad, inscritos en los registros oficiales.

La excepción también aplica en algunos corredores rurales y periféricos. En Medellín, los cinco corregimientos están excluidos del esquema de pico y placa. También están exceptuadas la vía al corregimiento San Félix (en Bello), la loma del Escobero (Envigado) y la variante a Caldas, que atraviesa zonas de La Estrella y Caldas. La Secretaría de Movilidad de Medellín explicó que la rotación fue determinada por un modelo técnico de análisis de movilidad, el cual evita repetir las combinaciones de dígitos de semestres anteriores. Este modelo evalúa las condiciones actuales del tráfico y el comportamiento histórico de circulación, buscando distribuir de forma equitativa las restricciones y mitigar la congestión vehicular

