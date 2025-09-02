Las reacciones en Medellín, Madrid y otras ciudades a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

El primer tren que hará parte del Metro de Bogotá ya llegó a Colombia desde China. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, compartió una fotografía este martes 2 de septiembre en su cuenta de X en la que anuncia la llegada del vehículo. "El primer tren del metro de Bogotá está en Colombia. El barco ya llegó al puerto", escribió el mandatario local hacia la medianoche.

La Alcaldía de Bogotá había citado a una transmisión en vivo de la llegada a Cartagena del primer tren del Metro para este martes a las 2:00 p. m. Con un avance de más del 60% de las obras de la Línea 1 del Metro, el primer tren recorrerá las 16 estaciones que se tienen planeadas para este nuevo medio de transporte que plantea cambiar la movilidad en la capital del país.

Lea: ¿Cómo llegará el primer tren del metro de Bogotá desde Cartagena hasta la capital del país?



Así reaccionaron en otras ciudades a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

Desde las cuentas oficiales de los metros de otras ciudades le dieron las felicitaciones al importante adelanto del Metro de Bogotá para el inicio de su funcionamiento. Estos fueron los mensajes:



Metro de Medellín

"Ser hermanos es celebrar cada momento inolvidable que el otro nos regala. Metro de Bogotá, verte crecer y avanzar en tu camino nos alegra el corazón", se lee en la cuenta oficial de Instagram.



Metro de Santo Domingo

"¡Enhorabuena, Metro de Bogotá! ¡Felicidades por este gran avance en la movilidad y el desarrollo del país!", se lee en la cuenta de X del Metro de Santo Domingo, en República Dominicana.



Metro de Madrid

"¡Enhorabuena! Comienza el futuro. #LleganLosVagonesDelMetro", escribieron desde la cuenta de X del Metro de Madrid, que moviliza a la población de la Comunidad de Madrid, en España.



Lea: Así se ve el Metro de Bogotá por dentro y por fuera: nuevas imágenes desde China

El primer tren de la línea 1 del Metro de Bogotá fue entregado en la ciudad de Changchun al concesionario Metro Línea 1 (ML1) por la firma Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Corporation Limited), una de las fábricas de material rodante más importantes del mundo. "Una vez finalizada la producción del material rodante, el tren fue sometido a pruebas estáticas, que validan su funcionamiento sin movimiento; pruebas dinámicas, en operación; y recorridos preoperacionales en vía principal, las cuales verifican las características operativas fundamentales tanto en modo manual como automático", explicaron desde la Alcaldía de la ciudad.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL