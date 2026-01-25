Pico y placa en Medellín operará así en la última semana de enero: ¿cuándo empieza nueva rotación?

En Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá, el esquema de pico y placa volvió a funcionar en enero de 2026 luego de una pausa temporal por festividades de fin de año. Recientemente, la Secretaría de Movilidad confirmó la nueva rotación que regirá durante el primer semestre del año. El pico y placa en la capital antioqueña responde a la necesidad de controlar el aumento del parque automotor y ordenar el flujo vehicular en una ciudad que diariamente moviliza más de dos millones de vehículos.

Tenga en cuenta que en caso de circular en día y horario restringido, la sanción para 2026 está tipificada como infracción tipo C, según el Código Nacional de Tránsito. La multa equivale a 52,29 UVB, lo que se traduce en 633.111 pesos. Además del comparendo, la autoridad de tránsito puede ordenar la inmovilización del vehículo, lo que genera costos adicionales por el servicio de grúa y el parqueadero autorizado.



Pico y placa en Medellín en la semana del 26 al 30 de enero

Durante la última semana de enero, la rotación sigue el esquema que se venía utilizando en la segunda mitad de 2025. La distribución por días es la siguiente:



Lunes 26 de enero: placas terminadas en 6 y 9

placas terminadas en 6 y 9 Martes 27 de enero: placas terminadas en 5 y 7

placas terminadas en 5 y 7 Miércoles 28 de enero: placas terminadas en 1 y 8

placas terminadas en 1 y 8 Jueves 29 de enero: placas terminadas en 0 y 2

placas terminadas en 0 y 2 Viernes 30 de enero: placas terminadas en 3 y 4

Nueva rotación del pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad, la nueva rotación del pico y placa comenzará a aplicarse desde el lunes 2 de febrero de 2026 y tendrá carácter sancionatorio a partir del lunes 9 de febrero. El esquema fue definido con base en estudios técnicos que evalúan la distribución de placas y el impacto en la circulación diaria.

Para los vehículos particulares, la restricción se aplicará según el último dígito de la placa, mientras que en el caso de motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos y ciclomotores, se tendrá en cuenta el primer número de la placa. La rotación quedó establecida de la siguiente manera:



Lunes: placas 1 y 7

Martes: placas 0 y 3

Miércoles: placas 4 y 6

Jueves: placas 5 y 9

Viernes: placas 2 y 8

La restricción operará de lunes a viernes, en un horario continuo de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche para vehículos particulares y motocicletas. En el caso de los taxis, el esquema mantiene su dinámica diferenciada y se aplica de forma rotativa cada dos semanas, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.



Vehículos exentos del pico y placa en Medellín

La norma contempla una lista de exenciones para ciertos vehículos. Entre ellos se encuentran:



Vehículos de emergencia

Vehículos destinados a atención médica

Vehículos oficiales

Transporte público

Vehículos de carga

Vehículos de servicios públicos

Vehículos de medios de comunicación acreditados

Vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural (registrados en el RUNT)

Además, algunas vías y corredores estratégicos no están incluidos en la medida, como el Sistema Vial del Río, la avenida Las Palmas y ciertas conexiones intermunicipales, aunque la cobertura exacta puede variar según la jurisdicción.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co