Pico y placa Ibagué: rotación vehicular y multas en la semana del 3 al 7 de noviembre

La restricción vehicular en Ibagué se mantiene activa del 3 al 7 de noviembre, operando de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con el mecanismo de 'Hora Valle' para mitigar la congestión en la capital del Tolima.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2025
Para el lunes 3 de noviembre no aplicará la norma por el festivo.
