Pico y placa para Ibagué y la 'Hora Valle' para la semana del 27 al 31 de octubre

La ciudad de Ibagué, en su esfuerzo por gestionar el flujo vehicular y reducir la contaminación, implementa rigurosamente su esquema de restricción vehicular conocido como Pico y Placa. Para la semana que comprende del lunes 27 al viernes 31 de octubre, la normativa seguirá aplicando de manera ininterrumpida de lunes a viernes, con un horario extenso que inicia a las 6:00 de la mañana y concluye a las 9:00 de la noche. Este esquema forma parte de una política de ordenamiento del tráfico que se ha mantenido constante, vigente desde el 1 de julio y con proyección hasta el 31 de diciembre del año en curso.

La medida se enfoca exclusivamente en los vehículos particulares que están matriculados dentro del municipio de Ibagué. El sistema de rotación se basa en el último dígito de la placa del automotor. Siguiendo el cronograma de secuencia constante establecido por las autoridades, la aplicación para la semana del 27 al 31 de octubre es la siguiente:



Lunes 27 de octubre: Restricción para vehículos cuyas placas terminan en 0 y 1 .

Restricción para vehículos cuyas placas terminan en . Martes 28 de octubre: Restricción para vehículos cuyas placas terminan en 2 y 3 .

Restricción para vehículos cuyas placas terminan en . Miércoles 29 de octubre: Restricción para vehículos cuyas placas terminan en 4 y 5 .

Restricción para vehículos cuyas placas terminan en . Jueves 30 de octubre: Restricción para vehículos cuyas placas terminan en 6 y 7 .

Restricción para vehículos cuyas placas terminan en . Viernes 31 de octubre: Restricción para vehículos cuyas placas terminan en 8 y 9.

Es fundamental que los conductores ibaguereños tengan presente que, a pesar de la amplia franja horaria de la restricción vehicular (de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.), la administración municipal ha contemplado mecanismos de circulación limitada para facilitar ciertas actividades esenciales.



¿Qué es la 'Hora Valle'?

La ‘hora valle’ es el mecanismo de alivio que está diseñado estratégicamente para permitir el desplazamiento de los vehículos restringidos en dos períodos específicos, buscando evitar los momentos de mayor saturación de tráfico en la capital del Tolima.

Las ventanas horarias que permiten la circulación son: la primera, que se extiende de 9:00 a.m a 11:00 a.m., y la segunda, que abarca de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. El propósito detrás de estas dos horas valle es otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cumplir con compromisos considerados esenciales, tales como asistir a citas médicas, acompañar a menores a centros educativos o realizar diligencias laborales puntuales.



Consecuencias por incumplir el pico y placa

La normativa de movilidad en Ibagué incluye además 15 excepciones específicas para ciertos tipos de vehículos. Entre los automotores que están exentos de la restricción se encuentran aquellos dedicados a la prestación de servicios públicos domiciliarios, los vehículos oficiales (incluyendo los de las Fuerzas Militares y la Policía), los utilizados para el transporte de personas con algún tipo de discapacidad, y aquellos que utilizan propulsión eléctrica o son híbridos.



El Secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, ha sido claro al confirmar que, además de las 15 categorías de vehículos exceptuados y las mencionadas franjas de la 'hora valle', no se otorga ningún tipo de permiso especial que autorice la circulación en los días de restricción.

La violación de esta medida trae consigo consecuencias claras y directas, tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito. Circular en las zonas o en los horarios prohibidos constituye la infracción C14. La sanción por incurrir en esta falta implica la imposición de una multa que asciende al equivalente de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización inmediata del vehículo.



Con la estrategia de Pico y Placa vigente, la Alcaldía de Ibagué busca garantizar el ordenamiento del tráfico en la ciudad. Los conductores deben planificar sus desplazamientos en función del último dígito de su placa para evitar las severas sanciones impuestas por las autoridades de tránsito durante esta última semana de octubre.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL