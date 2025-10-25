En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa para Ibagué y la 'Hora Valle' para la semana del 27 al 31 de octubre

Pico y placa para Ibagué y la 'Hora Valle' para la semana del 27 al 31 de octubre

Ibagué mantiene activo su plan de pico y placa, operando de 6:00 a.m a 9:00 p.m e incluyendo las franjas de circulación especiales conocidas como 'Hora Valle' para mitigar la congestión vial.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de oct, 2025
Pico y placa en Ibagué para agosto de 2025: recuerde la nueva rotación en la ciudad
Imagen de referencia de pico y placa en Ibagué.
Getty Images/Alcaldía de Ibagué

