Pilas, estos son los cambios viales que habrá en Villa de Leyva durante el puente festivo de Velitas

Con el inicio de la temporada decembrina en Colombia, varios puntos turísticos se preparan para recibir a personas que, como tradición, se desplazan cada año a participar en distintas celebraciones del Día de las Velitas. Este es el caso de Villa de Leyva, municipio de Boyacá que recibe cada año a miles de visitantes por su riqueza cultural y religiosa, que implica también un desafío logístico por la capacidad limitada de las vías que conectan al municipio con el resto del departamento.

Ante este panorama, la Gobernación de Boyacá, en coordinación con las autoridades de tránsito y la Policía Nacional, anunció la implementación de un esquema especial de movilidad que contempla la modificación temporal de los sentidos de circulación en los principales corredores viales durante los días de mayor afluencia: viernes 6, sábado 7 y lunes 8 de diciembre.



Cambios y restricciones viales en Villa de Leyva por puente festivo

De acuerdo con la información oficial del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el viernes 6 y el sábado 7 de diciembre, fechas en las que históricamente se concentra el mayor número de ingresos al municipio, la vía Sáchica–Villa de Leyva operará de manera exclusiva como corredor de entrada. Esto quiere decir que todos los vehículos particulares, buses de servicio intermunicipal y transporte especial que se dirijan hacia Villa de Leyva deberán hacerlo únicamente por este trayecto.

Para quienes necesiten salir del municipio durante esas dos jornadas, la ruta autorizada será la vía Villa de Leyva–Sutamarchán, la cual funcionará como corredor exclusivo de salida de Villa de Leyva. Las autoridades explicaron que esta decisión permite distribuir de forma más equilibrada el flujo vehicular y evitar los cruces en contravía que suelen presentarse cuando ambas vías operan en doble sentido en momentos de alta demanda.



El esquema cambiará el lunes 8 de diciembre, día festivo y punto crítico para el retorno de los visitantes hacia sus lugares de origen. En esta fecha, la carretera Villa de Leyva–Sáchica funcionará únicamente como vía de salida, con el propósito de facilitar el desalojo del municipio y reducir los tiempos de desplazamiento hacia las carreteras nacionales. Por su parte, quienes deban ingresar a Villa de Leyva ese día deberán hacerlo exclusivamente por la ruta Sutamarchán–Villa de Leyva.



Según las autoridades, este modelo de circulación en un solo sentido busca disminuir los embotellamientos que suelen formarse en sectores específicos y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que se presente durante el puente festivo. Uno de los puntos de mayor atención para las autoridades es el sector de Gondava, sobre el corredor que conecta a Villa de Leyva con la vía nacional.



Así será el Festival de Luces en Villa de Leyva

Villa de Leyva es uno de los destinos más visitados durante el Día de las Velitas en Colombia. Cada año, sus calles, balcones y fachadas se iluminan con velas y faroles, creando un ambiente que atrae tanto a turistas nacionales como extranjeros. A estas actividades se suma el Festival de Luces, que incluye espectáculos pirotécnicos, presentaciones artísticas y eventos culturales, y que para este año está programado entre el 5 y el 7 de diciembre.

De acuerdo con estimaciones de las autoridades locales, durante el fin de semana festivo se espera la llegada de cerca de 100.000 personas al municipio, cifra que multiplica la población habitual de Villa de Leyva y representa un reto significativo para la capacidad hotelera, los servicios públicos y, de manera particular, para la infraestructura vial. Estas son las actividades que se tienen planeadas para el Festival de Luces:



Viernes 5 de diciembre

3:00 p.m.: Grupo de Chirimía a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva

Grupo de Chirimía a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva 5:00 p.m.: Concierto Cuerdas Tradicionales a cargo de la Escuela Santa María de Leyva

Concierto Cuerdas Tradicionales a cargo de la Escuela Santa María de Leyva 7:30 p.m.: Inauguración Alumbrado Navideño y 37 Festival de Luces,

Inauguración Alumbrado Navideño y 37 Festival de Luces, 8:00p.m.: Concurso de Juegos Pirotécnicos, Participantes:

Concurso de Juegos Pirotécnicos, Participantes: 9:00 p.m: Concierto La Santa Rock a cargo de la Escuela Santa María De Leyva Lugar: Plaza Principal.

Concierto La Santa Rock a cargo de la Escuela Santa María De Leyva Lugar: Plaza Principal. 10:00 p.m: Presentación Banda THUNDER - ROCK

Sábado 6 de diciembre

3:00 p.m.: Grupo de Vallenato a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva

Grupo de Vallenato a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva 4:00 p.m.: Músicas Tradicionales a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva

Músicas Tradicionales a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva 5:00 p.m.: Banda Fiestera a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva

Banda Fiestera a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva 6:30 p.m.: Encuentro de Coros a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva

Encuentro de Coros a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva 7.30 p.m.: Presentación Central Ganador Concurso Juegos Pirotécnicos 2024

Presentación Central Ganador Concurso Juegos Pirotécnicos 2024 9.00 p.m.: Concierto de Navidad "Villa de Leyva Enamora"

Concierto de Navidad "Villa de Leyva Enamora" 10:00 p.m.: EL NASS URBANO

EL NASS URBANO 11:00 p.m.: DIAM 2k desde Medellín

DIAM 2k desde Medellín 12:00 a.m.: La máquina del tiempo, Radio Uno

Domingo 7 de diciembre

3:00 p.m.: Grupo de Danzas a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva

Grupo de Danzas a cargo de la Escuela de Música Santa María de Leyva 6:00 p.m.: Show Neón Itinerante

Show Neón Itinerante 7.00 p.m.: Concurso de Juegos Pirotécnicos

Concurso de Juegos Pirotécnicos 10.00 p.m.: David Castiblanco y Niko Arrazola

David Castiblanco y Niko Arrazola 11.00 p.m.: Rafa Pérez

Rafa Pérez 12.00 a.m.: Pipe Pelaez

Las autoridades hicieron un llamado a los viajeros para que planifiquen sus recorridos con antelación, consulten los horarios de mayor congestión y respeten las indicaciones del personal de tránsito. Asimismo, recomendaron verificar el estado de los vehículos antes de iniciar el viaje, portar todos los documentos al día y conducir con precaución, especialmente durante la noche, cuando se incrementa el flujo de peatones por las actividades propias de la celebración.

