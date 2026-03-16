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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Motociclista borracho señalado de atropellar a abuelito en Bogotá no aceptó cargos

Motociclista borracho señalado de atropellar a abuelito en Bogotá no aceptó cargos

El hombre fue imputado por el delito de homicidio a título de dolo eventual. La familia de Luis Ramírez, víctima fatal del accidente, aún espera por el cuerpo de su familiar.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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abuelito atropellado

El motociclista señalado de acabar con la vida de un abuelito en Bogotá, cuando cruzaba una calle de la localidad de Engativá, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

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Videos de cámaras de seguridad captaron al conductor transitando a toda velocidad y atropellando violentamente a Luis Ramírez, nombre del adulto mayor de 90 años que falleció por la gravedad de las heridas que sufrió tras el impacto.

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Según lo revelado a Noticias Caracol por Carlos Eduardo Ramírez, hijo de la víctima, su padre “llegó al Hospital de Engativá donde fue atendido con celeridad. El personal médico me informa que mi papá llega con trauma abierto en pierna izquierda, con trauma en el brazo, con múltiples fracturas craneal y facial, totalmente deformada la carita, con derrames internos, con problemas respiratorios y con su salud vital comprometida”.

El abuelito falleció poco después y el causante, aunque intentó escapar del lugar, ya enfrenta a la justicia. La familia del fallecido espera que el motociclista no salgo libre.

Noticia en desarrollo.

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