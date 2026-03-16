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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Accidente en Corabastos deja varios heridos y una persona sin vida: camioneta arrolló a trabajadores

Accidente en Corabastos deja varios heridos y una persona sin vida: camioneta arrolló a trabajadores

Una camioneta arrolló a varias personas que estaban trabajando al interior de la central de abasto en Bogotá. Testigos habrían intentado linchar al conductor.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Accidente en Corabastos
La camioneta chocó contra dos camiones.
@PasaEnBogota en X

La central mayorista Corabastos, en Bogotá, fue escena de un fatal accidente durante la madrugada del 15 de marzo. Mientras transcurría la faena diaria de los trabajadores y el sol apenas se levantaba sobre la capital a las 5:30 de la mañana, un conductor arrolló a varias personas que se encontraban laborando cerca de una de las bodegas de abasto ubicada en el corazón de la localidad de Kennedy.

Videos registrados por cámaras de seguridad y testigos dan cuenta de la gravedad de este hecho que generó conmoción entre la comunidad. La parte frontal del vehículo involucrado en el siniestro, según las imágenes que circulan en redes sociales, quedó completamente destruida. Y es que una de las grabaciones muestra que el vehículo colisionó contra dos camiones que estaban estacionados en el momento. La fuerza del choque provocó que uno se moviera varios metros hacia delante. Una puerta de estacas salió volando tras el golpe.

Lo que sabe de las víctimas del siniestro

El caso fue atendido por unidades de vigilancia y uniformados de la Policía de Tránsito. De acuerdo con el reporte oficial, la camioneta arrolló a peatones que estaban realizando labores de descargue de mercancía. Un ciudadano de 62 años falleció en el lugar a raíz del hecho. Por otra parte, dos personas de 46 y 48 años resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

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Personas intentaron linchar al conductor

Durante el procedimiento, en el que brindaron auxilio a los afectados y aseguraron el lugar, individualizaron al conductor. Según informó la institución, los uniformados tuvieron que proteger al involucrado porque hubo personas que intentaron agredirlo.

El responsable fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal para que se le practicara la respectiva prueba de embriaguez para comprobar si este se encontraba en óptimas condiciones para tomar el volante. Los resultados aún no se han hecho públicos por parte de las autoridades. Los hechos ahora son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que ya posee evidencias y elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias de este caso.

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María Paula Rodríguez Rozo
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