Proyecto para erradicar la mutilación genital femenina recibió aprobación definitiva en el Senado

Buenas noticias para Colombia. La plenaria del Senado aprobó de manera definitiva el proyecto que busca enfrentar esta práctica mediante una política pública integral enfocada en la prevención, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para identificar los casos.



La iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República, fue respaldada en su último debate en el Congreso y representa uno de los avances más significativos en materia de protección de los derechos de las niñas y las mujeres en el país.

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De acuerdo con el más reciente informe de Noticias Caracol, más del 50 % de los casos registrados corresponden a menores entre los cero y cinco años de edad.

Un proyecto impulsado por mujeres indígenas y organizaciones sociales

La iniciativa fue liderada por la representante a la Cámara Carolina Giraldo Botero, quien trabajó en la construcción del proyecto junto con mujeres indígenas, organizaciones sociales, profesionales de la salud, académicos y defensores de derechos humanos.



Además, participaron figuras como Jennifer Pedraza, Clara López y Angélica Lozano.



Tras la aprobación definitiva en el Senado, la congresista celebró la decisión del Congreso y destacó el papel de las comunidades que impulsaron la discusión.

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"¡ES LEY! La plenaria del Senado acaba de aprobar el proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina en Colombia", escribió Giraldo a través de sus redes sociales.

La representante también agradeció a las mujeres emberá que promovieron el llamado para legislar sobre esta problemática y reconoció el respaldo de organizaciones, expertos y congresistas que acompañaron el proceso.

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"A los congresistas que votaron masivamente a favor de este proyecto de ley, gracias a ustedes hoy es un día histórico para el país y podemos decir que el Congreso le cumplió a las niñas y mujeres Emberá", señaló.

El proyecto aprobado contempla medidas orientadas a erradicar la mutilación genital femenina a través de una estrategia integral.

Entre sus principales componentes se encuentran la prevención de nuevos casos, la creación de mecanismos de registro, el fortalecimiento de las rutas de atención y el acceso a servicios médicos y psicológicos para las víctimas.

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Asimismo, la normativa busca promover acciones articuladas entre diferentes entidades del Estado para facilitar la identificación de situaciones de riesgo y mejorar la respuesta institucional frente a esta problemática.

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Según el Partido Alianza Verde, la nueva legislación también fortalece las estrategias de educación y sensibilización frente a una práctica considerada una grave vulneración de los derechos humanos.

Un problema que afecta principalmente a niñas indígenas

La discusión sobre la necesidad de una legislación específica cobró fuerza en los últimos años debido a los reportes de casos registrados principalmente en comunidades indígenas.

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Según datos citados durante el debate legislativo, la mutilación genital femenina continúa siendo una realidad para algunas niñas en Colombia.

Información divulgada anteriormente por la organización Equality Now indica que entre 2020 y 2025 se registraron 204 casos de mutilación genital femenina en el país.

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Desde el Partido Alianza Verde destacaron que la aprobación del proyecto constituye un avance histórico para la protección de la niñez y de los derechos de las mujeres.

La colectividad señaló que la nueva ley promueve procesos de diálogo intercultural orientados a contribuir a la erradicación definitiva de esta práctica, al tiempo que fortalece la atención integral a las víctimas.

Además, resaltó que la aprobación del proyecto envía un mensaje claro sobre la protección de los derechos fundamentales de las niñas.

"La aprobación de este proyecto envía un mensaje contundente: ninguna tradición puede estar por encima de la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de las niñas", manifestó el partido político.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co