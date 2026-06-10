Ciudadano holandés con circular roja fue detenido en Medellín: lo buscaban por varios delitos

Las autoridades migratorias de Colombia, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ubicaron a un ciudadano holandés en el sector de El Poblado, en Medellín, Antioquia. El sujeto era requerido mediante circular roja por parte de las autoridades de Países Bajos por los delitos narcotráfico y blanqueo de capitales.



¿Cómo dieron con el ciudadano holandés?

Migración Colombia entregó detalles de la identificación del ciudadano extranjero. "La acción se desarrolló en un hotel del sector de El Poblado, en Medellín, luego de que se generara una alerta en los sistemas de información de la Entidad, que permitió identificar la existencia de un requerimiento internacional vigente en contra del extranjero. En atención a esta alerta, oficiales de la autoridad migratoria adelantaron el procedimiento que permitió su ubicación", explicaron en un comunicado.

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Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, aseguró que “este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó, que ha permitido este año la detección de ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales. El mismo equipo que logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a la detección del ciudadano holandés. "Creen que pueden esconderse aquí en Medellín, pero aquí los encontramos", escribió el mandatario de la ciudad en su cuenta de la red social X, agregando que "aquí no hay refugio para los delincuentes. Seguiremos trabajando con toda la capacidad institucional para ubicar, capturar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en guarida del crimen".



Migración Colombia indicó que según la información compartida por las autoridades de Países Bajos, "el ciudadano sería el presunto coordinador y financiador de una red transnacional de narcotráfico con injerencia en Países Bajos y Finlandia". De acuerdo con lo que se sabe, el sujeto ingresó a Colombia el pasado 3 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. "Sin ninguna alerta, mientras que la notificación de la circular roja fue incorporada en los sistemas el 5 de junio del presente año. Una vez verificada la información, el ciudadano fue dejado a disposición de la Policía Nacional", concluyeron.

🚨‼️Creen que pueden esconderse aquí en Medellín, pero aquí los encontramos. En El Poblado fue capturado un narcotraficante holandés requerido mediante circular roja de Interpol por narcotráfico y lavado de activos. Según las autoridades, sería el presunto coordinador y… pic.twitter.com/TXV4cR9HaA — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 9, 2026