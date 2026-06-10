En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
LIGA DE NACIONES
SANTIAGO URIBE
COLOMBIA DECIDE
PERÚ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ciudadano holandés con circular roja fue detenido en Medellín: lo buscaban por varios delitos

Ciudadano holandés con circular roja fue detenido en Medellín: lo buscaban por varios delitos

Las autoridades migratorias de Colombia, en alianza con la Interpol, lograron detectar y detener a un ciudadano holandés con circular roja.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 10 de jun, 2026
Comparta en:
Ciudadano holandés con circular roja fue detenido en Medellín: lo buscaban por varios delitos
El sujeto fue encontrado en el sector de El Poblado, en Medellín.
Redes sociales

Las autoridades migratorias de Colombia, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), ubicaron a un ciudadano holandés en el sector de El Poblado, en Medellín, Antioquia. El sujeto era requerido mediante circular roja por parte de las autoridades de Países Bajos por los delitos narcotráfico y blanqueo de capitales.

¿Cómo dieron con el ciudadano holandés?

Migración Colombia entregó detalles de la identificación del ciudadano extranjero. "La acción se desarrolló en un hotel del sector de El Poblado, en Medellín, luego de que se generara una alerta en los sistemas de información de la Entidad, que permitió identificar la existencia de un requerimiento internacional vigente en contra del extranjero. En atención a esta alerta, oficiales de la autoridad migratoria adelantaron el procedimiento que permitió su ubicación", explicaron en un comunicado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, aseguró que “este resultado evidencia el trabajo eficiente del Grupo de Verificaciones de la Regional Antioquia–Chocó, que ha permitido este año la detección de ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicana, argentina y guyanesa, requeridos por autoridades internacionales. El mismo equipo que logró identificar y expulsar del país a integrantes de la secta Lev Tahor”.

Últimas Noticias

Proyecto para erradicar la mutilación genital femenina recibió aprobación definitiva en el Senado
COLOMBIA

Proyecto para erradicar la mutilación genital femenina recibió aprobación definitiva en el Senado

Reportan fatal accidente de tránsito en la avenida Cali de Bogotá: una persona murió
BOGOTÁ

Reportan fatal accidente de tránsito en la avenida Cali de Bogotá: una persona murió

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a la detección del ciudadano holandés. "Creen que pueden esconderse aquí en Medellín, pero aquí los encontramos", escribió el mandatario de la ciudad en su cuenta de la red social X, agregando que "aquí no hay refugio para los delincuentes. Seguiremos trabajando con toda la capacidad institucional para ubicar, capturar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en guarida del crimen".

Migración Colombia indicó que según la información compartida por las autoridades de Países Bajos, "el ciudadano sería el presunto coordinador y financiador de una red transnacional de narcotráfico con injerencia en Países Bajos y Finlandia". De acuerdo con lo que se sabe, el sujeto ingresó a Colombia el pasado 3 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. "Sin ninguna alerta, mientras que la notificación de la circular roja fue incorporada en los sistemas el 5 de junio del presente año. Una vez verificada la información, el ciudadano fue dejado a disposición de la Policía Nacional", concluyeron.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Antioquia

Migración Colombia

Migración

Interpol

Holanda

Países Bajos

Publicidad

Publicidad

Publicidad