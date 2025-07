Por un piropo, habrían asesinado a músico vallenato en Santander: "Palabras soeces a la mujer”

Un reconocido músico vallenato fue asesinado en el municipio de Girón, en Santander, tras recibir una puñalada en medio de una riña. Las autoridades indicaron que, de acuerdo con los testigos, el hombre de 42 años se habría dirigido a una mujer con un piropo en un establecimiento comercial, lo que, al parecer, molestó al hermano de la ciudadana, quien sacó un arma blanca y lo hirió.

De acuerdo con el medio local La Vanguardia, los hechos ocurrieron hacia la 1:15 a.m. del 14 de julio, en un local llamado El Parrandón de Chus, ubicado en la avenida Caneyes con carrera 17. Los testigos afirman que el músico, identificado como Reinaldo Rodríguez Ospina, le dijo un piropo 'subido de tono' a una joven de lugar, quien inmediatamente fue a contarle a uno de sus familiares. El hermano de la mujer fue identificado como Daniel Tarazona Toloza, de 26 años.

Tarazona, cuentan los presentes, inmediatamente se molestó, sacó un arma blanca e inició una confrontación con Rodríguez Ospina y con Jesús Dangond Madrid, quien era el propietario del establecimiento comercial. En medio de la riña, el joven de 26 años le propinó una puñalada al músico en el lado derecho del rostro y otra en el tórax. El vallenatero fue trasladado al Hospital de Girón, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

“Al parecer, los hechos se generaron por una diferencia entre el agresor y la víctima, debido a una discusión momentos antes del hecho, ya que el hoy occiso habría irrespetado con piropos o palabras soeces a la mujer”, indicó un reporte de la Policía, según La Vanguardia. Durante la riña, Dangond Madrid, amigo de la víctima, sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos a Tarazona Toloza, quien resultó herido en una mano y en la espalda, por lo que permaneció en el lugar hasta que arribaron las autoridades.

Por otro lado, los testigos relataron que la mujer gritaba que el joven de 26 años, quien vestía una camiseta celeste y un jean, "no había hecho nada" y que no iba a permitir que se lo llevaran. No obstante, el joven fue capturado por la Policía, al igual que Dangond Madrid, y ambos fueron entregados a la Fiscalía, organismo que se encuentra adelantando la investigación de los hechos.



Él era Reinaldo Rodríguez Ospina, el músico asesinado en Girón

Reinaldo Rodríguez Ospina se dedicaba a tocar la guacharaca en diversas agrupaciones. Sus allegados lo reconocían como 'Toto'. “Qué dolor tan grande dejas en tu familia, amigos y en las personas que en algún momento compartimos contigo. Eras una persona tan alegre y espontánea, llena de ilusiones”, indicó uno de sus allegados en redes sociales.

Varios usuarios han lamentado lo sucedido y se han despedido del músico, quien es originario del departamento del Cesar. "Que mi Dios te tenga en su Santo Reino, fortaleza a todos sus seres queridos"; "qué triste noticia saber que un amigo de infancia ya no está con nosotros... Dios le dé mucha fortaleza a su familia"; "te recuerdo con mucho cariño, que triste noticia", son algunos de los comentarios que han compartido sus conocidos.

Se espera que en próximas horas se adelanten las diligencias judiciales para esclarecer lo sucedido e imputar al responsable del asesinato.

