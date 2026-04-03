Precio de la mojarra y otros pescados en Viernes Santo: así está el kilo en Colombia

La Semana Santa es una fecha en la que muchas personas reflexionan, pero también mantienen tradiciones arraigadas, entre ellas la gastronomía. Durante estos días, especialmente en Viernes Santo, el consumo de pescado aumenta de manera significativa en Colombia, en línea con prácticas religiosas que promueven la abstención de carnes rojas. Este incremento en la demanda se refleja directamente en los precios de distintas especies en las principales centrales de abasto del país.



De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento (Sipsa) del DANE, el kilo de pescado en Colombia presenta una amplia variación de precios durante esta jornada, oscilando entre $10.400 y $62.000 dependiendo de la especie y la ciudad.



¿En cuánto está la mojarra este 3 de abril, Viernes Santo ?

En el caso de la mojarra, uno de los pescados más consumidos durante esta temporada, el informe señala que su precio promedio nacional se ubica alrededor de $17.250 por kilo en centrales mayoristas. Este valor la posiciona como una opción intermedia frente a otras especies, siendo más económica que variedades como el róbalo o la corvina, pero por encima de opciones como la cachama o la basa.

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El comportamiento de los precios también varía según la ciudad. Bogotá encabeza la lista de las plazas con el pescado más costoso, con un promedio de $32.563 por kilo en Corabastos.

De manera sorpresiva le sigue Buenaventura, con $30.600, y Tunja, con cerca de $29.000. En contraste, ciudades como Ibagué y Bucaramanga presentan precios más bajos, con promedios de $18.933 y $21.327, respectivamente.



Este panorama responde, en gran medida, al aumento de la demanda durante la Cuaresma, periodo en el que el consumo de pescado puede incrementarse hasta en 50%, alcanzando su punto más alto durante el Viernes Santo.



Precios de pescados en centrales mayoristas

Según el reporte del DANE, estos son algunos de los precios por especie:



Mojarra: $17.250 por kilo (promedio)

por kilo (promedio) Corvina y róbalo: hasta $62.000 por kilo en ciudades como Bogotá y Buenaventura

por kilo en ciudades como Bogotá y Buenaventura Cachama: desde $10.400 por kilo en ciudades como Ibagué

por kilo en ciudades como Ibagué Basa: alrededor de $11.000 en Palmira

en Palmira Bagre: entre $29.000 (Palmira) y $44.000 (Neiva)

Bocachico: entre $18.000 (Cali) y $40.000 (Neiva)

Tilapia: desde $14.500 en Bogotá hasta $20.000 en Tunja

Trucha: entre $23.000 en Bucaramanga y $26.000 en Pal mira

mira Sierra: promedio de $23.250

Merluza: cerca de $20.000

Pargo rojo: alrededor de $39.333

Otros productos también se encuentran disponibles en algunas centrales específicas, como cucha a $16.000 y pescado seco a $36.000 en Bogotá, o dorada a $16.000 en Bucaramanga.



¿Cuáles son los pescados más consumidos en Colombia?

De acuerdo con información del sector pesquero, entre ellos la AUNAP, las especies más consumidas en el país incluyen:



Mojarra

Tilapia

Bagre

Bocachico

Trucha

Cachama

Estas variedades son ampliamente preferidas por su disponibilidad, precio y adaptabilidad a distintas preparaciones tradicionales.



El consumo de pescado no solo responde a una tradición cultural y religiosa, sino también a sus beneficios nutricionales. Se trata de una fuente de proteínas de alta calidad, además de aportar vitaminas, minerales y ácidos grasos como el Omega-3, asociados al cuidado de la salud cardiovascular.

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Asimismo, el consumo de pescado nacional contribuye al sostenimiento de miles de familias que dependen de la pesca y la acuicultura en distintas regiones del país, fortaleciendo economías locales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co