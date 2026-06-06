Revelan video clave de ataque que acabó con la vida del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

La violencia contra la prensa volvió a encender las alarmas en Colombia luego del asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño, ocurrido este sábado 6 de junio en la ciudad de Cúcuta. El comunicador, ampliamente conocido por su trabajo en temas judiciales y de seguridad, fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba en el barrio Quinta Oriental.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, Herrera había llegado a visitar a un familiar cuando fue interceptado por un hombre armado que le disparó en varias ocasiones. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. El caso ha generado reacciones de rechazo por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entidades del Estado y representantes del sector periodístico, quienes pidieron una investigación rápida de los hechos.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué se sabe del asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta?

Los hechos ocurrieron en el oriente de la capital nortesantandereana. Según las primeras versiones, el atacante se movilizaba en motocicleta y escapó del lugar inmediatamente después de cometer el homicidio.



Tras conocerse el crimen, la Policía Metropolitana de Cúcuta anunció la creación de un grupo especial integrado por unidades de investigación judicial e inteligencia para avanzar en la recolección de pruebas y la identificación de los responsables.



Las autoridades informaron que una de las prioridades es reconstruir los movimientos del agresor antes y después del ataque, así como establecer si hubo participación de otras personas en la planeación del crimen.

Publicidad

Además, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional confirmaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar tanto a los autores materiales como a los determinadores del homicidio.



El video se convirtió en una pieza clave de la investigación

Uno de los elementos más importantes dentro del proceso investigativo es un video de cámaras de seguridad que registró los últimos momentos del comunicador social antes del ataque. Las imágenes muestran a Cristian Herrera descendiendo de un vehículo y caminando algunos metros cuando es abordado por el sicario. En cuestión de segundos, el agresor le dispara y posteriormente huye del lugar.

El material audiovisual está siendo analizado por investigadores de la Policía y la Fiscalía para establecer detalles sobre la ruta de escape, las características del atacante y posibles apoyos logísticos que habrían facilitado la acción criminal. Las autoridades también revisan grabaciones de cámaras ubicadas en sectores cercanos con el fin de ampliar el recorrido realizado por el responsable antes y después del homicidio.

Publicidad

Otro aspecto que está siendo objeto de verificación es la situación de las medidas de protección con las que contaba Herrera.



Un periodista con amplia trayectoria en temas judiciales

Cristian Herrera era uno de los periodistas más reconocidos en Norte de Santander por su cubrimiento de asuntos relacionados con seguridad, crimen organizado, corrupción y orden público. Durante más de dos décadas ejerció labores periodísticas en la región y trabajó en el diario La Opinión, donde se especializó en la cobertura de hechos judiciales y problemáticas de seguridad que afectan a la zona fronteriza.

También se desempeñaba como corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Norte de Santander e integraba el Consejo Directivo de esa organización. Su trabajo estuvo enfocado en documentar fenómenos asociados a grupos armados ilegales, estructuras criminales, narcotráfico y las dinámicas de violencia presentes en el departamento.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos por su trabajo, entre ellos el Premio Colprensa en 2013, el Premio Nacional Semana en 2016 y el Premio Orlando Sierra al Coraje Periodístico en 2020. También fue corresponsal de la FLIP en Norte de Santander, desde donde apoyaba el registro de casos de violencia contra periodistas.

De acuerdo con la información divulgada por la organización, Herrera había sido objeto de amenazas en el pasado, situación que en algún momento lo llevó a salir del país temporalmente. Aunque contaba con medidas de protección, estas no habrían sido suficientes para evitar el ataque.

Publicidad

La FLIP señaló que el caso debe ser investigado por las autoridades competentes, en especial por la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer si los hechos están relacionados con las denuncias y los trabajos periodísticos que adelantaba. La organización insistió en la necesidad de esclarecer los responsables materiales e intelectuales del crimen.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co