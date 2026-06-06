Flip se pronuncia tras el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta: "Golpe devastador"

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció rechazando el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, Norte de Santander, quien se había desempeñado como corresponsal de esa organización. El reconocido comunicador, quien ya había denunciado amenazas en el pasado por su trabajo como reportero judicial y de seguridad, fue atacado a tiros por un presunto sicario en motocicleta en el barrio Quinta Oriental, en el oriente de la ciudad.

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"Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia", escribió la FLIP en sus redes sociales. Añadió que para la fundación este "es un golpe devastador. Cristian fue corresponsal en Norte de Santander y actualmente integraba el Consejo Directivo".

De acuerdo con la información preliminar, el comunicador se encontraría visitando a un familiar cuando fue interceptado por un hombre que le disparó en varias ocasiones. El atacante habría huido del lugar poco después de cometer el crimen, presuntamente, utilizando una motocicleta como medio de escape.



La FLIP indicó que Herrera había denunciado recientemente hechos de corrupción y problemáticas de orden público en la ciudad, y que se encuentra documentando el caso y haciendo seguimiento a la situación. Por otro lado, la Policía de Cúcuta dijo que ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los responsables del hecho.



"El homicidio del periodista Cristian Herrera no es un hecho más de sangre en la ciudad de Cúcuta. (...) La Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta, y todas las capacidades de la Policía Nacional serán desplegadas para capturar a los delincuentes que asesinaron al periodista", aseguraron las autoridades.

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La Defensoría del Pueblo, por su parte, manifestó su solidaridad con la familia del comunicador, así como con sus compañeros de trabajo, y rechazó el asesinato. "Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa (...) El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios", indicó.

Añadió que "la democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida. Mantendremos el seguimiento a las actuaciones de las autoridades y reiteramos que el Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea amenazada, agredida o asesinada por ejercer el periodismo".

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El organismo también mencionó que Herrera dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo: "Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado. La vida de Cristian se puso en riesgo y le terminó costando la vida debido a su oficio. Esto, a pesar de que contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato". La defensora del Pueblo, Iris Marín, escribió: "No solo el asesinato de Cristian Herrera debe ser esclarecido. También todas sus denuncias".

LAURA VALENTINA MERCADO

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