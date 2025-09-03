Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Prendieron fuego a dos uniformados del Ejército en Villagarzón, Putumayo: esto se sabe

Prendieron fuego a dos uniformados del Ejército en Villagarzón, Putumayo: esto se sabe

El reporte preliminar indica que un subteniente y un soldado fueron agredidos durante una asonada y están gravemente heridos.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 03, 2025 07:06 p. m.
Comparta en:
La historia del campesino que se negó a atacar al Ejército en el Guaviare y fue torturado
El ciudadano firmó un acta de buen trato -
Archivo