Prendieron fuego a dos uniformados del Ejército en Villagarzón, Putumayo: esto se sabe

La Vigésima Séptima Brigada, unidad orgánica de la Sexta División del Ejército Nacional, denunció que un oficial y un soldado del Ejército Nacional resultaron heridos con quemaduras de gravedad tras ser rociados con gasolina después de una asonada por parte de un grupo de civiles, quienes intentaban impedir una operación militar contra un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca.

El hecho se reportó la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la vereda Siloé, del municipio de Villagarzón, Putumayo. Conforme con la información preliminar del Ejército Nacional, los militares presentaron heridas y quemaduras de alta gravedad tras ser atacados. A través de un comunicado difundido se indicó que ambos uniformados fueron "evacuados de manera inmediata a un centro médico de Florencia, Caquetá, para recibir atención médica especializada".

De acuerdo con datos de la institución, el operativo estaba a cargo de la Brigada de Selva 27 y el Batallón de Infantería de Selva 25 y los soldados afectados fueron identificados como el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya.

