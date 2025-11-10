En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO

Casa Blanca se pronuncia sobre imagen de Gustavo Petro hecha con IA en carpeta de 'doctrina Trump'

Estados Unidos retiró de su galería la foto en la que se ve a uno de los funcionarios del gobierno Trump sosteniendo el documento con una imagen hecha con IA del presidente colombiano con ropa de prisionero.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de nov, 2025
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
