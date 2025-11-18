En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Presidente Petro sobre bombardeos en los que murieron menores: “No nos hemos salido del DIH”

Reiteró que no contempla suspender su ofensiva contra los grupos ilegales porque sería “invitarlos a reclutar más niños”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Presidente Petro sobre bombardeos en los que murieron menores: “No nos hemos salido del DIH”
Colprensa

