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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Autoridades investigan presunto sicariato que cobró la vida de dos personas en Bucaramanga

Autoridades investigan presunto sicariato que cobró la vida de dos personas en Bucaramanga

Un hecho de violencia dejó dos personas muertas en Bucaramanga, luego de que fueran atacadas con arma de fuego en el barrio La Esperanza I. Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Homicidio
Es materia de investigación -
Archivo

Dos personas murieron en un presunto ataque sicarial ocurrido en el norte de Bucaramanga, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades. El caso se registró en el barrio La Esperanza I, donde las víctimas fueron atacadas con arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se presentó específicamente en la carrera 8, en este sector de la ciudad. Tras el ataque, los dos hombres resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales. Sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, ambos fallecieron posteriormente.

¿Qué se sabe del crimen?

Inicialmente se había reportado que una de las víctimas había muerto, mientras la otra permanecía bajo atención médica. No obstante, con el paso de las horas se confirmó el deceso de los dos hombres.

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La Policía Nacional entregó detalles preliminares sobre lo ocurrido. El coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló: “En las últimas horas se presentó un hecho de violencia en el sector del barrio La Esperanza I, específicamente en la carrera 8, donde dos hombres resultaron lesionados con arma de fuego”.

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El oficial también indicó que, según las primeras informaciones, las víctimas tendrían 18 años, aunque este dato hace parte de las verificaciones que adelantan las autoridades.

Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial que detalle las circunstancias exactas del ataque o los posibles responsables. Tampoco se ha confirmado el móvil del hecho, que por ahora es tratado de manera preliminar como un presunto acto sicarial.

Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelanta las indagaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y establecer las causas de este hecho de violencia que deja dos personas muertas en la capital santandereana.

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Las autoridades continúan recopilando información y no se descarta que en las próximas horas se entreguen nuevos detalles sobre este caso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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