Proponen nuevo plan para evitar apagones y racionamiento ante amenaza de fenómeno de El Niño

Las alertas sobre un posible racionamiento de energía por el fenómeno de El Niño que tendría mayor intensidad ha ocasionado que el sector eléctrico, luego de varios llamados, entrega una nueva propuesta. La más reciente llega desde la Sociedad de Hidroituango, que pide al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella incluir dentro del empalme, liderado por su vicepresidente, José Manuel Restrepo, una mesa "antiapagón" en la que estén empresas, gobierno y usuarios.



" Esta mesa antiapagón permitiría al nuevo Gobierno posesionarse el 7 de agosto ya con un plan de choque absolutamente concreto que permita entonces que Colombia no se apague", explicó Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad de Hidroituango.



Según el operador del mercado de XM, la oferta de energía no crece al mismo ritmo que la demanda. El consumo aumentó 5,75 % para junio de este año, llegando a máximos históricos. Sin embargo, con corte a julio solamente han entrado 331 MW de energía de los 4475 proyectados para este año, dejando al límite al sector. "No tenemos la energía suficiente para atender a toda la demanda. Esto significa que tenemos un déficit de energía de más o menos el 2.5 %, según lo ha dicho XM", aseguró Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG).



Adelantar el reloj en Colombia, otra de las propuestas

Como parte de las alternativas para hacerle frente a la situación, la Sociedad de Hidroituango planteó adelantar una hora el reloj en Colombia durante el fenómeno de El Niño. "Aquí se necesita una complementariedad, las térmicas encendidas y operando, las hidroeléctricas en esta etapa ahorrando agua, llenando los embalses", dijo Arbeláez, quien añadió que desde la Sociedad de Hidroituango también han planteado para que sea analizado el adelantar el reloj: "Que aprovechemos de manera más inteligente la luz natural que normalmente va entre 6 de la mañana y 6 de la tarde".

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El panorama es aún más complicado del plantado inicialmente. Según XM, existe incertidumbre en la disponibilidad de generación de energía mínima para cubrir la región Caribe durante este fenómeno de El Niño, generando una nueva alerta en este sector que le pide al Gobierno entrante medidas urgentes para alejar el fantasma de un apagón en el país.