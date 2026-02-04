Se confirma el primer bombardeo del gobierno Petro contra el Eln en el Catatumbo

El Gobierno nacional confirmó el primer bombardeo en el Catatumbo en contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Fuentes de las Fuerzas Militares le confirmaron a Noticias Caracol detalles sobre estos bombardeos, los cuales se llevaron a cabo sobre las 12:00 de la noche. El objetivo que tenía el operativo era el Frente de Guerra Nororiental, que es el grupo que delinque en esta zona del país.

El bombardeo fue específicamente en un punto entre los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander.

Según información Inteligencia Militar, previo al bombardeo, en el punto de la operación había, por lo menos, entre 50 y 60 guerrilleros.



El lugar del bombardeo era una zona campamentaria, la cual estaba distribuida en varios puntos en donde se agrupaban los subversivos en la zona, la cual quedaba muy cerca de una carretera que era controlada por este grupo delincuencial para hacer control territorial y manejo de la población civil, además de usarla como una ruta para poder sacar estupefacientes por este lugar.



Este medio conoció que los bombardeos se llevaron a cabo porque se dieron las condiciones para poder hacer una operación beta, como generalmente se le conoce en las FF. MM. O una operación de bombardeo.

En este operativo participaron varias fuerzas del Estado como el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespecial Colombiana y la Policía Nacional.

Actualmente, hay un despliegue por tierra y aire de tropas del Ejército que llegaron hasta el punto exacto de los bombardeos porque lo que procede es conocer si hubo muertos y cuál fue el resultado de las Fuerzas Militares tras la operación.

El último bombardeo que se registró contra el Eln en Colombia fue en septiembre de 2021, en el departamento del Chocó.