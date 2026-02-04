Clan del Golfo suspendería provisionalmente negociaciones con Gobierno Petro por acuerdos con Trump

El Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, anunció que suspenderá las negociaciones de paz que se desarrollan en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente acordara atacar a su líder en cooperación con Donald Trump.

Los mandatarios pactaron durante su encuentro en la Casa Blanca priorizar las acciones militares y de inteligencia contra tres mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, jefe del grupo criminal.

"Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha", aseguró en X la organización narcotraficante, al informar que se levantará de la mesa de negociaciones "provisionalmente" mientras sus miembros hacen consultas.



"El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios", agregó.



Miembros del gobierno confirmaron a la AFP que la cuenta que publicó el mensaje pertenece a la organización de origen paramilitar, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.



Conversaciones con el Clan del Golfo

El gobierno y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre de 2025 que iniciaron conversaciones en Catar con miras a un desarme a cambio de beneficios legales.

Hasta el momento habían llegado a algunos acuerdos como desescalar el conflicto en algunas poblaciones azotadas por la violencia en el noroeste del país.



¿Qué capos perseguirán Colombia y Estados Unidos?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó más temprano que Petro y Trump decidieron priorizar el combate contra alias Chiquito Malo, quien asumió el liderazgo del Clan tras la captura, en octubre de 2021, de alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos.

También indicó que reforzarán la persecución a alias Iván Mordisco, el líder de la principal disidencia de las FARC que no dejó las armas tras el acuerdo de paz de 2016, y alias Pablito, un hombre fuerte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta nueva estrategia cambia el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se habían afectado por los constantes enfrentamientos en redes entre Trump y Petro.

El ministro Sánchez detalló en Noticias Caracol que “el presidente Gustavo Petro le mostró (a Trump) los objetivos de alto valor que hemos neutralizado y luego le mostró y le hizo la propuesta de declarar objetivos de alto valor conjunto entre los Estados Unidos y Colombia y también, por qué no, de la mano de Venezuela, cuando se haga la transición y se mejoren las coordinaciones que estamos avanzando”.

“Pusimos el ejemplo de tres: uno es alias Pablito, quien prácticamente es declarado ya como objetivo de alto valor conjunto entre los EE. UU. y Colombia, es un cabecilla criminal del Eln que delinque en el área fronteriza entre Colombia y Venezuela; el otro es alias Iván Mordisco, un criminal que tanto daño le ha hecho a Colombia, y el otro es alias Chiquito Malo. El presidente Trump preguntó si eran más y el presidente Petro le dijo: ‘claro, son más’”.

El presidente Petro reveló en una rueda de prensa, tras su encuentro con Trump, que le dijo a su homólogo: “Si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico es contra los capos de los capos”.

“La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, Madrid, Miami. Lo conocen las agencias de EE. UU., le pasé los nombres al presidente Trump” y “hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de agencias de muchos países del mundo”, señaló. Añadió que “un capo de capos debe ser perseguido hasta en la ciudad más lujosa del mundo. Si la idea de libertad y mercados impide esa persecución no estamos haciendo nada”.