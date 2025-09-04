Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Corte Constitucional confirma prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos

Corte Constitucional confirma prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos

En la tarde de este jueves 3 de septiembre la Corte Constitucional confirmó que avala la ley que prohíbe varias actividades en las que se maltratan a los animales para el entretenimiento humano.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 04, 2025 04:24 p. m.
Comparta en:
Corte Constitucional confirma prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos
Las corridas de toro no podrán hacerse de la misma forma con la ley avalada por la Corte.
Colprensa