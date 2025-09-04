Corte Constitucional confirma prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos

La Corte Constitucional avaló este jueves la Ley 2385 de 2024, por medio de la cual se dispuso una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. La Sala Plena de la Corte, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero y de forma unánime, declaró ajustada a la Constitución esta importante ley.

"¡VICTORIA EN LA CORTE! Hemos logrado algo histórico con nuestra ley #NoMásOlé. La Corte no solo nos dio la razón en la prohibición de corridas de toros, sino también anula las peleas de gallos, las corralejas, el coleo y las cabalgatas gracias a nuestra ley. Colombia es un país libre de maltrato animal", escribió la senadora de la República Esmeralda Hernández, una de las impulsoras de la ley.

Noticia en desarrollo...



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL