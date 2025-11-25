En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Qué pasará con los miembros de la secta Lev Tahor en Antioquia? Migración Colombia responde

¿Qué pasará con los miembros de la secta Lev Tahor en Antioquia? Migración Colombia responde

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, explicó cuál seria la suerte de los integrantes de la secta de la que rescataron a 17 menores de edad. Según la funcionaria, ellos no cometieron ningún delito.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de nov, 2025
¿Qué pasará con los miembros de la secta Lev Tahor en Antioquia? Migración Colombia responde
Secta Lev Tahor en Colombia -
Noticias Caracol

