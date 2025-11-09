¿Quién era Carlos Andrés Rozo, bombero héroe hallado sin vida en Cundinamarca?

Carlos Andrés Rozo, subteniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio y miembro del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático de Cundinamarca, fue hallado sin vida el sábado 8 de noviembre tras desaparecer mientras participaba en la búsqueda de una menor de edad en la vereda Cerinza, el hallazgo de su cuerpo se encontró 5 kilómetros rio abajo en el mismo afluente de donde valientemente se lanzó días antes.

El trágico suceso se presentó días antes, cuando Carlos Andrés Rozo, mientras realizaba maniobras de rescate en el Rio Blanco para localizar a la menor Shairin Tovar Quintero, fue arrastrado por la corriente. Las labores de búsqueda se intensificaron de inmediato, con el apoyo de diferentes cuerpos de bomberos y organismos de respuesta de Cundinamarca y del departamento del Meta. Finalmente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el cuerpo del subteniente fue localizado en el sector Peñalisa, un lugar de difícil acceso que requirió rescate en helicóptero.

¿Quién era Carlos Andrés Rozo?

Rozo no solo era un bombero experimentado, sino también un referente de dedicación y entrega para su comunidad, como comandante del Cuerpo de Bomberos de El Colegio, participó en innumerables emergencias, rescates y programas de prevención, como la explosión de una caldera en un hotel vacacional, emergencia que se presentó el año pasado, y que lo hicieron merecedor del respeto, reconocimiento y la admiración de compañeros, vecinos y autoridades.



En redes sociales, quienes compartieron tiempo con el resaltan su entrega y compromiso. "Gracias por tu vocación, por todo ese trabajo incansable que realizaste en la tierra... Mereces vivir por siempre en la eternidad, vuela muy alto", escribió una persona en homenaje a su labor. Otro amigo destacó: "Gracias por tanto, por cada día de entrega, por cuidar a tu gente, por proteger a tu comunidad, por tu ejemplo, tu nobleza y tu gran corazón. Nos duele tu partida, pero sabemos que Dios necesitaba un ángel valiente en el cielo, te recordaremos siempre con respeto, admiración y cariño".



Así mismo, organizaciones y la comunidad educativa también reconocieron su legado, La IED Pradilla expresó su profundo pesar por la pérdida del Comandante Rozo Gómez, señalando que se distinguió por ser "un ser humano ejemplar, comprometido con el bienestar de los demás y siempre dispuesto a servir con entrega, valor y humildad".

Desde Empucol ESP y el municipio de El Colegio, también brindaron sus respetos. "El cielo ha ganado a un verdadero héroe", señalaron, recordando a un hombre que dedico años de su vida a proteger a los demás y que partio haciendo to que mas amaba, servir a la comunidad "Su liderazgo y dedicación fueron fundamentales para fortalecer el Cuerpo de Bomberos de El Colegio, convirtiéndolo en uno de los mejores y más preparados de la región del Tequendama, admitieron.

Su familia, compañeros y toda la comunidad de El Colegio enfrentan ahora el dolor de su partida, mientras se mantiene activa la búsqueda de la menor que motivo su última misión. Sin embargo, la memoria de Rozo, sus valores y su compromiso seguirán inspirando a muchas personas, especialmente a quienes lo conocieron en vida.

