¿Quién era hombre en Floridablanca hallado muerto detrás de taller mecánico? Olor alertó a vecinos

En las últimas hora se reportó el descubrimiento sin vida de una persona entre los barrios Lagos III y Bellavista, en Floridablanca, Santander. El olor del cuerpo en descomposición alertó a la comunidad, que se comunicó con las autoridades para que hicieran el levantamiento.

El hallazgo se hizo detrás de un taller mecánico de la zona y la persona encontrada muerta fue identificada como Germán, quien tenía el apodo de El Caminante, un habitante de calle que rondaba el sector.

La mañana de 6 de octubre comenzó con un fuerte olor. Aunque los vecinos pensaban que era un animal muerto el que producía la peste, en realidad se trataba del hombre, cuya causa de muerta a+un no ha sido revelada.



No tenía signos de violencia, según Policía

La Policía de Floridablanca señaló que, “verificado el cuerpo a simple vista, no se observan signos de violencia y se encuentra en estado de descomposición de tres días aproximados. De igual manera, en entrevistas informales realizadas en el sector, nadie manifestó haber escuchado detonaciones o voces de auxilio que permitan establecer hechos de violencia, evidenciando que se trataría de una muerte accidental”.



Unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca hicieron presencia en la zona para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida y comenzar con las investigaciones para determinar qué sucedió con él. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, entidad que indicará las causas de la muerte del habitante de calle, además de su edad e identidad completa, pues en la zona era conocido con el apodo de El Caminante.

🚨Nuestras unidades bomberiles fueron activadas para realizar la recuperación de un cuerpo sin vida en la quebrada La Calavera, vía antigua a Floridablanca, sector conocido como Las Casetas de Bellavista. pic.twitter.com/JF2ez9ozF5 — BomberosFloridablanca (@floridabomberos) October 7, 2025

Cifras de homicidios en Santander

De acuerdo con el último informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal, en el departamento de Santander se han registrado en lo corrido del año 330 homicidios.



En otras maneras de fallecimiento, la entidad informó que en eventos de transporte, las víctimas fueron 259, accidentes de cualquier índole 103 víctimas y personas que se quitaron la vida 74.

