En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS PROPALESTINAS
COLOMBIANAS LIBERADAS
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
PIBE VALDERRAMA
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Quién era hombre en Floridablanca hallado muerto detrás de taller mecánico? Olor alertó a vecinos

¿Quién era hombre en Floridablanca hallado muerto detrás de taller mecánico? Olor alertó a vecinos

Al menos tres días duró esta persona muerta en el barrio Bellavista hasta que el fuerte olor que desprendió su cuerpo hizo que los vecinos llamaran a las autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
¿Quién era hombre en Floridablanca encontrado muerto detrás de un mecánico? Olor alertó a comunidad
Se desconoce las causas de la muerte -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad