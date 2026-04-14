¿Quién es alias Fabián? Entrenaba a criminales para lanzar drones con explosivos contra militares

Detrás de los más recientes atentados terroristas del Eln contra las Fuerzas Militares estaba un criminal llamado Deine Fabián, conocido como alias Fabián, cuya tarea era instruir a los delincuentes sobre el uso de drones con explosivos. Según la Fiscalía General de la Nación, el hombre también está detrás de varios ataques con estas aeronaves no tripuladas, contra los cantones militares de San Jorge, en Saravena, y Puerto Jordán, en Arauquita.

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Las autoridades señalan que alias Fabián presuntamente ofrecía cursos de manejo de drones a cabecillas de la organización y, además, los proveía de estos equipos no tripulados. Durante el proceso judicial, la Fiscalía destacó el impacto de estas acciones: "Precisamente estos drones los han cargado con explosivos para hacer más letales causando daño no solamente a la Fuerza Pública sino sembrando temor y sosobra en la población".



Los investigadores encontraron que alias Fabián llevaba un tiempo prolongado al servicio de la estructura criminal. Además de los ataques directos, la Fiscalía sostiene que estos aparatos eran utilizados para realizar labores de inteligencia, vigilando los desplazamientos de las tropas del Ejército Nacional en diferentes municipios de Arauca.



El material probatorio incluye videos y fotografías que el propio investigado publicaba en sus redes sociales, donde se observaban ensayos de carga de explosivos y el uso de implementos para maniobrar los drones. Asimismo, existen declaraciones que aseguran haberlo visto en campamentos guerrilleros dictando inducciones en compañía de una mujer, quien sería su compañera sentimental.

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Al ser consultado por el juez de control de garantías sobre su responsabilidad, el procesado respondió que "no acepta los cargos". La Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, mientras que la investigación continúa para determinar si existen más personas trabajando para este instructor.

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