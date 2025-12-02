En vivo
Revelan primera foto de Miguel Ayala tras su liberación tras dos semanas secuestrado

Revelan primera foto de Miguel Ayala tras su liberación tras dos semanas secuestrado

Este martes, Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue liberado tras permanecer secuestrado durante dos semanas. El joven fue retenido junto a su mánager el 18 de noviembre.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de dic, 2025
Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala.
Redes sociales

