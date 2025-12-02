Revelan primera foto de Miguel Ayala tras su liberación tras dos semanas secuestrado

Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, fue liberado este martes 2 de diciembre después de haber sido secuestrado el pasado 18 de noviembre. El joven, que también se desempeña como músico, fue secuestrado junto a su amigo y mánager de conciertos.

El Gaula de la Policía Nacional confirmó el rescate de Ayala en zona rural del sur del departamento del Cauca. En la noche del 18 de noviembre Miguel Ayala fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaban entre Popayán y Cali, por la vía Panamericana. Los hechos se registraron en un punto conocido como la vereda El Túnel, en jurisdicción de Cajibío (Cauca).



Sobre el secuestro, las autoridades indiciaron que "se estableció que las víctimas habrían salido de Popayán con destino al aeropuerto de Cali en un vehículo particular, cuando presuntamente fueron interceptadas por dos vehículos y varios sujetos armados, quienes se habrían dirigido hacia el norte del departamento. El conductor del vehículo habría sido dejado en el sitio de los hechos".



¿Cómo fue el secuestro de Miguel Ayala?

El joven de 23 años habría estado secuestrado por las disidencias de las Farc. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Yesid Bello, dijo que el secuestro ocurrió en una carretera del municipio de Cajibío. Ayala había estado en Popayán, la capital departamental, donde realizó presentaciones artísticas, ya que al igual que su padre canta música popular. Junto a Miguel Ayala fue secuestrado su mánager Nicolás Pantoja.

Ambos se dirigían a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para tomar un vuelo con destino a Bogotá. "Son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente los llevan hacia el norte de ese municipio (Cajibío)", aseguró el general Bello.

"Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años, con sueños. No es rebelde, es un niño, un joven lleno de sueños. Junto a Nicolás, muchacho que lo acompaña 24/7 y caen en las manos de una gente, que les pido por favor, que ellos no están en esta guerra. Le pido a Dios que les ablande su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de su pasión, de la música, a municipios", le pidió el cantante Giovanny Ayala a las personas que tenían secuestrado a su hijo.

Primeras imágenes de Miguel Ayala tras su liberación

