Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Régimen de Venezuela deja en libertad a cinco colombianos que habían sido retenidos en la frontera

Régimen de Venezuela deja en libertad a cinco colombianos que habían sido retenidos en la frontera

Cuatro de estas personas eran firmantes del acuerdo de paz con las extintas FARC. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó la información.

Por: EFE
Actualizado: agosto 26, 2025 06:57 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Frontera Colombia y Venezuela.
Frontera Colombia y Venezuela.
Colprensa

El Gobierno de Venezuela dejó en libertad a cinco ciudadanos colombianos, cuatro de ellos firmantes del acuerdo de paz con las extintas FARC, que habían sido retenidos desde el 14 de agosto por autoridades de ese país en una zona de la frontera común, informaron este martes fuentes oficiales. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) detalló en un comunicado que el Gobierno venezolano "procedió a liberar a los colombianos que se mantenían retenidos en dicho país desde el pasado 14 de agosto".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Ese organismo, que coordina las políticas públicas para la reincorporación a la vida civil de quienes hicieron parte de grupos armados ilegales, "brindó acompañamiento y recibió a los connacionales en el puente Atanasio Girardot", que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano del Táchira. Los liberados son Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación, y Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, también excombatientes de las FARC y escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que depende del Ministerio del Interior. El quinto liberado es Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN y quien hace parte del equipo técnico del partido Comunes, creado tras la desmovilización de las FARC.

"Cabe resaltar que las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación. Por su parte, los escoltas recibieron de vuelta sus armas de dotación", agregó la información.

Estas personas habían sido retenidas en el puente José Antonio Páez, que conecta a la ciudad colombiana de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, con la localidad venezolana de El Amparo, en el estado de Apure.

EFE

