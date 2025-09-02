Revelan identidad de las personas que murieron tras ser arrolladas por camión sin frenos en Huila

Una grave tragedia se presentó en la noche de este lunes primero de septiembre, luego de que un vehículo sin frenos arrollara a varias personas en una vía de Huila. Los hechos ocurrieron en el corredor que conecta los municipios de Pitalito a Garzón, cuando, al parecer, un grupo de personas se bajaron de su vehículo para intentar auxiliar a un motociclista que se había accidentado.

Se conoció que este grave incidente involucró un camión, un tractocamión y otras tres motocicletas, dejando un saldo de cinco personas muertas y 8 afectados que quedaron gravemente heridos. Aunque por el momento todo es materia de investigación, la principal hipótesis de las autoridades apunta a que los hechos ocurrieron tras un incidente con un motociclista.



Así habría ocurrido el accidente en Huila

Y es que, acorde con dicha hipótesis, luego de que un motociclista sufriera un accidente con un camión, varios vehículos que se movilizaban por la vía se detuvieron y sus pasajeros se bajaron para intentar auxiliar al afectado, pues al parecer este se encontraba vivo bajo el camión involucrado en el primer accidente, tal como lo explica uno de los testigos que grabaron los hechos y lo publicaron en redes sociales.

Las personas que se bajaron a auxiliar fueron sorprendidas por el impacto de un tractocamión que bajaba por el mismo corredor a toda velocidad, pues al parecer el conductor se había quedado sin frenos. La tragedia fue inminente: el vehículo chocó contra quienes se encontraban en plena vía intentando auxiliar, acabando con la vida de cinco personas en el mismo lugar de los hechos.



"(Los afectados) estaban sacando al señor de la moto porque estaba vivo. Estaban buscando un gato para sacar al hombre porque estaba vivo, pero el de la mula bajó y chao", dijo una de las personas que llegaron al punto y grabaron lo ocurrido, acorde con un video divulgado en redes sociales.



Estas son las identidades de los fallecidos en accidente de Huila

Noticias Caracol conoció que, entre las víctimas fatales de este siniestro, se encuentra el hombre Alexander Álvarez Tapias, de 53 años, quien era ayudante de uno de los vehículos involucrados en el accidente. También, según se supo preliminarmente que en el punto murió un líder comunitario de la zona y un exalcalde del municipio de Guadalupe. Las autoridades dieron a conocer que a lo largo de este martes 2 de septiembre informarán sobre las identidades de los demás fallecidos.

"se vieron involucrados dos vehículos tres motocicletas. Lamentablemente en este hecho perdieron la vida 5 personas y otras 5 quedaron heridas inicialmente. A esta hora el personal de criminalística adelanta las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el desarrollo de las actividades de investigación pertinentes sobre las causas de la accidentalidad", dijo el capitán José Enrique Botello, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Huila (E).

