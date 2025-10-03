Sebastián Díez, primer colombiano en ser nombrado ‘Catalyst’ en el BoF 500

La moda colombiana volvió a brillar en la escena internacional. Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, fue incluido en la edición 2025 del BoF 500, el listado anual de The Business of Fashion que reconoce a las personalidades más influyentes del sector. Con este nombramiento, Díez se convierte en el primer colombiano en ingresar a la categoría “Catalysts”, un espacio reservado para figuras que impulsan cambios estructurales en la industria global.



Un reconocimiento con impacto regional

La categoría destaca a quienes actúan como conectores, innovadores y agentes de transformación, generando puentes entre mercados y redefiniendo la dirección de la moda a nivel mundial. Para Díez, este logro trasciende lo individual:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Este reconocimiento no es solo personal, es para todo el equipo de Inexmoda, que lleva más de 37 años trabajando por dinamizar y conectar el Sistema Moda de Colombia y América Latina con el mundo”, expresó.B ajo su liderazgo, Inexmoda ha consolidado ferias como Colombiamoda, Colombiatex de las Américas y Heimtextil Colombia, además de iniciativas de formación, conocimiento e internacionalización que han acercado la región a inversionistas, compradores y líderes globales. El más reciente Colombia Fashion Summit confirmó a Medellín como punto estratégico para la conversación sobre el futuro de la moda.



Colombia en el radar internacional

El ingreso de Díez al BoF 500 se suma al de otros referentes colombianos que han marcado la industria en distintas ediciones, como Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Edgardo Osorio, Alexander Zielcke, Maluma y Karol G. En esta ocasión, el directivo comparte la categoría con personalidades como Anne Hidalgo, alcaldesa de París; Lv Xiaolei (Madame Lu), pieza clave en la consolidación de la Shanghai Fashion Week; y Carry Somers y Orsola de Castro, fundadoras del movimiento global Fashion Revolution.

BoF, la brújula de la moda mundial

Desde su creación, The Business of Fashion se ha posicionado como la plataforma de análisis más influyente del sector, combinando periodismo especializado con educación, investigación estratégica y espacios de networking. Hoy llega a más de 125 países y se ha convertido en una de las voces más autorizadas de la industria.

La inclusión de Sebastián Díez en el BoF 500 no solo visibiliza su trabajo personal, sino que también reafirma el compromiso de Inexmoda con la internacionalización y la transformación del sector en América Latina. El reto, según el directivo, es seguir fortaleciendo la competitividad y promover un modelo de industria consciente, sostenible e influyente en el escenario global.



LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL

