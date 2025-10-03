En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Sebastián Díez, primer colombiano en ser nombrado ‘Catalyst’ en el BoF 500

Sebastián Díez, primer colombiano en ser nombrado ‘Catalyst’ en el BoF 500

Díez se suma a la lista de colombianos que han clasificado en este nombramiento como Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Maluma y Karol G.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 3 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Sebastián Díez
Colombia se sigue destacando como un referente en América Latina.
Suministrada.

