Atentado en Cali: lanzan granada a estación de Policía y deja tres personas lesionadas

En la noche del sábado 15 de noviembre de 2025, un explosivo impacto sacudió el oriente de Cali. Un artefacto, lanzado desde un vehículo frente a la estación de Policía en el barrio Los Mangos, detonó con fuerza, dejando un saldo de tres personas lesionadas. El incidente activó de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando a las autoridades y a la comunidad en una respuesta rápida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según el reporte preliminar de la Alcaldía de Cali, un artefacto explosivo fue arrojado desde un vehículo que se detuvo frente al CAI de Los Mangos. La detonación se escuchó con claridad, generando una llamarada que alertó a los uniformados que se encontraban en el lugar.



Varios testigos relataron cómo el estruendo estremeció la cuadra. Inmediatamente, la Policía y los bomberos acudieron al sitio, acordonando la zona para salvaguardar la integridad de transeúntes, vecinos y personal policial. El despliegue fue palpable: por lo menos un fiscal llegó para supervisar la escena, mientras unidades especializadas se encargaban de analizar los restos del artefacto y buscar pistas del vehículo responsable.



Atentado con explosivo dejó tres heridos

El balance oficial indica que tres personas resultaron lesionadas: dos agentes de la Policía y un civil que pasaba por el lugar. Las tres víctimas presentaban heridas leves, producto de la onda expansiva, sin afectaciones que comprometieran su vida. A pesar del impacto y el susto, el informe médico dado tras el traslado a centros asistenciales confirmó que los heridos se encontraban en condiciones estables y bajo observación médica.



Esta cifra contrasta con episodios previos en la misma región, donde ataques similares provocaron daños mucho más severos. Aun así, la comunidad no minimiza lo ocurrido: cualquier ataque con explosivos es motivo de alarma y genera preocupación en la población local.

Publicidad

Las autoridades desplegaron un cerco de seguridad amplio alrededor de la estación, bloqueando el paso de peatones y vehículos en un radio considerable. Este protocolo permitió inspeccionar con detalle los restos del explosivo, identificar el lugar exacto de lanzamiento y determinar la posible trayectoria.

Igualmente, peritos del CTI y personal de la Policía Metropolitana de Cali analizaron el artefacto encontrado en tierra, recogieron fragmentos para peritajes y ensamblaron pistas que pudieran revelar su composición, origen y la dinámica de lanzamiento. El objetivo explícito: encontrar huellas y elementos que lleven a la identificación del o los responsables.



Atentado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali

Y es que, hace casi tres meses, el 21 de agosto de 2025, dos potentes explosiones sacudieron la avenida de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el oriente de Cali, provocando una emergencia de gran magnitud. Al menos un vehículo tipo camión, cargado con explosivos y posiblemente cilindros de gas, fue abandonado frente a las instalaciones militares y detonó explosivamente, generando un cráter, destrucción de vehículos y daños estructurales en locales aledaños.

Publicidad

Según reportes oficiales, el balance preliminar fue de seis muertos, entre ellos un menor de nueve años, y más de 70 heridos, aunque otras fuentes mencionan cifras entre cinco y ocho fallecidos y 36 a 79 heridos. La onda expansiva afectó no solo a militares, sino también a civiles y peatones, dejando personas ensangrentadas, automóviles incendiados y edificaciones colapsadas en la escena.

Se atribuyó el atentado a tácticas de “narcoterrorismo” empleadas por disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, como represalia a recientes operativos en el Cañón del Micay.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL