Así es como Las Barbies seducían a camioneros para robarles la carga y sus pertenencias

En un operativo reciente en Cundinamarca, las autoridades desmantelaron una banda de asaltantes conocida como 'Las Barbies', que había estado operando en la región. La banda, formada por ocho personas, incluyendo dos mujeres, utilizaba un método insidioso para llevar a cabo sus delitos: instrumentalizaban a niñas para seducir y engañar a camioneros, quienes terminaban con sus cuentas bancarias vacías.

El modus operandi de la banda consistía en atraer a los conductores de vehículos de carga pesada mediante la manipulación y el engaño. En una de las escenas captadas por las cámaras de seguridad, se observa cómo un camión llega a un hotel en Cundinamarca. Del vehículo descienden un conductor, una joven de 19 años y una niña de 16 años. Los tres se dirigen a la recepción del hotel y, posteriormente, ingresan a una habitación. Pasadas las tres de la mañana, el conductor sale primero, seguido por la joven y la niña, quienes abandonan el lugar. Poco después, se suben nuevamente al camión.

El conductor del camión apareció dos días después en un parque del sur de Bogotá, en un estado alarmante: sin documentos, sin celular, con sus cuentas bancarias vacías y con los ojos tapados con parches. Este hallazgo desató una investigación que llevó a la detención de los miembros de la banda.

Las "Barbies" utilizaban dos estrategias principales para llevar a cabo sus delitos. En la carretera, hacían parar a los conductores de carga pesada con el pretexto de algún problema o necesidad urgente. Alternativamente, se presentaban en restaurantes donde los conductores se detenían a comer, creando situaciones para ganarse su confianza antes de llevar a cabo el robo.

Publicidad

La operación para desmantelar la banda fue llevada a cabo por las autoridades locales en coordinación con fuerzas especiales, quienes lograron capturar a los ocho miembros involucrados. La captura de esta banda representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región y destaca la importancia de la vigilancia y la cooperación en la seguridad pública.

La detención de las 'Barbies' no solo pone fin a una serie de delitos que habían afectado a numerosos conductores, sino que también subraya la necesidad de seguir fortaleciendo las medidas de seguridad y protección para prevenir este tipo de delitos en el futuro.

Publicidad

“Mediante engaños de solicitarle a los conductores que las llevara, que necesitaban llegar de Bogotá a Soacha donde les manifestaban que no tenían dinero o que habían peleado con su pareja. En el camino ellas le preguntaban a los conductores qué tipo de mercancía llevaban y si no les servía, se bajaban y continuaban buscando otro vehículo. Cuando el conductor se detenía, llegaba un vehículo particular con tres sujetos que tenían armas de fuego y se encargaban de intimidar al conductor colocándoles parches en los ojos, bajarlos de los camiones y subiéndolos a un carro particular, posterior a eso, los conductores eran llevados a unas viviendas”, afirmó la patrullera Sara Rubio, investigadora de la Sijín.

Eran torturados en una vivienda

“Les hurtaban su dinero y objetos personales como celulares y demás. De tres a cuatro horas eran sacados de las viviendas en el mismo vehículo particular y eran abandonados en diferentes puntos de la ciudad”, añadió Rubio, investigadora de la Sijín.

Y así cada semana seducían y roban a conductores con sus vehículos y su carga.

“Con todos los hurtos que hubo, pudieron haber alcanzado a tener más de $3.000 millones de pesos, ellas gastaban en ocio, fiesta y rumbas, para comprar de pronto armas”, explicó Rubio.

Publicidad

Un integrante de la misma banda fue el que grabó y le reveló a la policía el paradero de una de las mujeres que más atracos hizo en los últimos meses, capturando a su cabecilla alias Pirry, y a otros siete miembros más de la organización. "Utilizaban un GPS portátil en vehículo a hurtar con la finalidad de hacer seguimiento permanente y poder interceptar", afirmó la Coronel Claudia Susana Blanco, directora de tránsito de la Policía.

Un juez le dio casa por cárcel a siete de los ocho capturados, por el delito de hurto y secuestro.